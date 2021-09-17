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В Приморье открылись более 1300 пунктов для голосования

11:40
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Люди активно идут на участки

По традиции, первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. И Приморье с самого утра демонстрирует завидную активность, сообщает "ТВ Центр".

В списках избирателей - почти полтора миллиона человек, работают свыше 1300 пунктов для голосования. Людям выдают 4 бюллетеня - им предстоит поддержать кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме, а также определиться с депутатами краевого заксобрания. Также в регионе проходит ряд выборов местного уровня.

Небывалая активность - в Крыму. Несмотря на ранее утро, люди приходят на участки. Пожилые люди голосуют прямо на дому. А некоторые - без отрыва от работы. Такой процесс организовали, например, прямо на местных виноградниках, где сейчас самая горячая пора сбора урожая.

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