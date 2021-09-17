ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье завершился первый день выборов

14:48
  • пятница
  • 17 сентября 2021

Как проходило голосование?

В Приморье первый день выборов уже завершился. Избирательные участки закрылись буквально полтора часа назад. Как проходило голосование и как организована система наблюдения в регионе?

Первый день избирательной кампании в Приморье завершился. Участки закрылись. Но привычного подсчета голосов сегодня не будет. Все бюллетени с отметками избирателей отправят на специальное хранение.

Переносные и стационарные урны в конце избирательного дня вскрывают, бюллетени достают, перекладывают в специальные сейф-пакеты и помещают в сейф, за которым ведется видеонаблюдение. За ходом избирательного процесса на участках следят около трех тысяч наблюдателей, из которых около 600 человек - блогеры.

В Приморье - более 1300 участков.  Большинство оборудованы камерами видеонаблюдения. Увидеть, как голосуют избиратели по всему краю, может любой желающий, для этого организованы специальные наблюдательные центры. Главное предоставить паспорт и заполнить заявку. Трансляция идет непрерывно, даже ночью.

Нынешняя кампания проходит при соблюдении всех санитарных норм. К тому же, по мнению членов избирательных комиссий, именно трехдневное голосование позволит равномерно распределить поток избирателей, и избежать распространения коронавирусной инфекции. Если человек не может прийти на участок самостоятельно, например, из-за болезни, он вправе проголосовать на дому.

Завтра в 8 утра избирательные участки вновь откроются для голосования, работать будут также до 20 часов. Ну а окончательные результаты выборов будут известны в понедельник, 20 сентября.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.