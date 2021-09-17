В Приморье завершился первый день выборов

Как проходило голосование?
В Приморье первый день выборов уже завершился. Избирательные участки закрылись буквально полтора часа назад. Как проходило голосование и как организована система наблюдения в регионе?
Первый день избирательной кампании в Приморье завершился. Участки закрылись. Но привычного подсчета голосов сегодня не будет. Все бюллетени с отметками избирателей отправят на специальное хранение.
Переносные и стационарные урны в конце избирательного дня вскрывают, бюллетени достают, перекладывают в специальные сейф-пакеты и помещают в сейф, за которым ведется видеонаблюдение. За ходом избирательного процесса на участках следят около трех тысяч наблюдателей, из которых около 600 человек - блогеры.
В Приморье - более 1300 участков. Большинство оборудованы камерами видеонаблюдения. Увидеть, как голосуют избиратели по всему краю, может любой желающий, для этого организованы специальные наблюдательные центры. Главное предоставить паспорт и заполнить заявку. Трансляция идет непрерывно, даже ночью.
Нынешняя кампания проходит при соблюдении всех санитарных норм. К тому же, по мнению членов избирательных комиссий, именно трехдневное голосование позволит равномерно распределить поток избирателей, и избежать распространения коронавирусной инфекции. Если человек не может прийти на участок самостоятельно, например, из-за болезни, он вправе проголосовать на дому.
Завтра в 8 утра избирательные участки вновь откроются для голосования, работать будут также до 20 часов. Ну а окончательные результаты выборов будут известны в понедельник, 20 сентября.
Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram