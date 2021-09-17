Памфилова пообещала "дать бой" провокаторам на выборах

Председатель ЦИК рассказала о ходе выборов

Явка на дистанционном электронном голосовании по стране превысила 50%. Об этом сообщили в информационном центре ЦИК России. Здесь круглосуточно обрабатывают все оперативные данные, в том числе фиксируют атаки на интернет-ресурсы, задействованные в процессе волеизъявления. Идут они из других стран. По данным ЦИК, на сайт дистанционного электронного голосования 50 процентов атак идет из США, 25 процентов - из Германии, из Кореи - 20 процентов, а из Китая - 5.

По словам Эллы Памфиловой, на портал госуслуг количество кибернападений зашкаливает. Помешать ходу голосования пытаются из США, Германии, России и Китая, а также с территории Украины. Однако все эти попытки успешно купируются, система работает стабильно, дистанционное голосование проходит штатно.

"Уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько там регионов чистых, грязных. Большие деньги зарубежные надо отрабатывать. Без стыда и совести. Мы благодарим всех наблюдателей, которые добросовестно придут. Если они найдут нарушения действительно, мы им только спасибо скажем. Помогут нам предупредить. А провокаторам тоже бой будем давать", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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