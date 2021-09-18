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Как проходит второй день голосования в России

11:39
  • суббота
  • 18 сентября 2021

По стране высокая явка

К дистанционному голосованию россияне вполне ожидаемо проявляют наибольший интерес, но и на участках активность достаточно высокая. Все актуальные данные о ходе выборов оперативно поступают в ЦИК.

Последние данные по выборам: явка по стране превысила 16%, передает "ТВ Центр".

Этот показатель не учитывает электронное голосование. Хотя оно тоже продолжается. В Москве проголосовало онлайн один миллион 300 тысяч человек. Явка в столице на электронном голосовании превысила 63%. Еще в шести в регионах, где так же есть возможность проголосовать через интернет, явка достаточно высокая - более 60%. В Ростовской области - более 70%. В Ярославской области - почти 80%.

Теперь о голосовании в традиционном виде. Есть регионы, где количество избирателей составило более 30%. Например, в Кемеровской области – 33%. В Туве и на Чукотке - более 40%. В Москве явка с учетом онлайн-голосования – 23%.

Все это, конечно, промежуточные результаты. Сейчас идет второй день голосования. Вся информация стекается в Центризбирком.

На данный момент голосование проходит штатно. На территории страны работает 96 тысяч избирательных участков.

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