В штабе КПРФ подводят итоги выборов

Коммунисты уверены, что покажут результат не хуже, чем партия власти

Предварительные итоги выборов депутатов в Государственную думу 8 созыва подводят в штабе КПРФ, куда приехал бессменный лидер партии Геннадий Зюганов.

Практически одновременно с официальным закрытием всех избирательных участков на территории страны, в штабе КПРФ начался брифинг лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Бессменный руководитель фракции КПРФ в Госдуме, депутат всех созывов, начиная с 1993 года, вышел к журналистам. Брифинг посвящен окончанию Единого дня голосования. Это второе общение с прессой за сегодня. Тема разговора - нарушения в процедуре голосования. Они зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях.

Выявлены вбросы бюллетеней в ряде регионов благодаря системе видеоконтроля и будет добиваться уголовного преследования нарушителей. Также два активиста-наблюдателя от КПРФ были избиты в Анапе во время голосования на избирательных участках, партия подала обращения в избиркомы.

Вообще, ожидаемый результат, которого партия планирует добиться, не хуже, чем у правящей партии. Поскольку в предвыборную кампанию был задействован весь ресурс партии.

До выборов в КПРФ заявляли о намерениях активно задействовать проектируемую интернет-платформу для наблюдателей, чтобы довести число контролирующих выборный процесс человек до миллиона. Однако на участках было порядка 300 тысяч. Каждый наблюдатель от КПРФ должен не просто постоянно находиться на избирательном участке, но и фиксировать на специальном бланке каждого избирателя, опустившего бюллетень в КОИБ. И расхождения были зафиксированы - на избирательном участке № 146 в Архангельске. КПРФ настаивает на ручном пересчете голосов.

На Брянщине зафиксированы попытки фальсификации результатов голосования. В Тимашевском районе Краснодарского края на участке №5003 на процедуру голосования на дому записались умершие граждане. "Мертвые души" обнаружены в подмосковном Щёлкове. Все случаи взяты на контроль избирательным штабом региональных отделений КПРФ. В целом, предвыборной кампанией в партии довольны - удалось проехать по стране и донести до избирателя свою предвыборную программу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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