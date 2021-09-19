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ЛДПР и "Справедливая Россия" подводят итоги выборов

22:58
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Там отметили, что процедура голосования стала более прозрачной

До поздней ночи работает штаб ЛДПР в Москве, где также был организован мониторинг за голосованием. Партия набирает к этой минуте больше 10,5% на думских выборах по спискам.

Днем в штабе побывал Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов лично принял звонок наблюдателя из Красноярска, поручил ему не уходить с избирательного участка без итогового протокола. Также Владимир Жириновский отметил, что на этих выборах процедура голосования стала более прозрачной благодаря цифровым технологиям.

Своим мнением о ходе выборов поделились с журналистами в штабе "Справедливой России - За правду". Лидера Сергея Миронова не было. Брифинг проходил ещё до того, как были объявлены первые данные подсчёта бюллетеней. У партии на этот час - 6,75% голосов. В Штабе отметили, что благодаря приложению  "Справедливый наблюдатель" оперативно получали информацию со всей страны, замечания устранялись в течение первых двух часов.

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