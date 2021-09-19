Лидер партии "Новые люди" поблагодарил избирателей за поддержку

У партии есть все шансы пройти в Думу

Итоги своей кампании подвели в партии "Новые люди". Как отметил её лидер Алексей Нечаев, это были первые большие выборы для данного объединения, он поблагодарил всех избирателей, которые оказали поддержку "Новым людям".

Внимательно следят за данными из регионов и в "Партии пенсионеров". Поступают цифры с Дальнего Востока - кандидаты от этого объединения могут пройти в некоторые местные Заксобрания.

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