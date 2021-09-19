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ЦИК обновил данные по предварительным результатам выборов

22:07
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Лидирует "Единая Россия"

В России продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы.

На момент написания заметки с существенным отрывом лидирует "Единая Россия" - 40,65 %. На втором месте КПРФ - 24,08%. На третьем месте - ЛДПР (9,21%).

Пожалуй, главная интрига  этих выборов — появится ли в парламенте ещё одна политическая сила. И партия "Новые люди" имеет все шансы. По федеральным спискам она на 4 месте, обойдя "Справедливую Россию — Патриоты — За правду" (6,91%), результат "Новых людей" уже сейчас 7,45%.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

 

 

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