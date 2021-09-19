Западные эксперты высоко оценили выборы в России

Прозрачность выборов их поразила

Это - единое пространство для всех: политических оппонентов, экспертов, наблюдателей, журналистов, артистов. Все проходит в жанре "политеймент" - политика + развлечение. Если дебаты, то на импровизированном ринге. А если обсуждение серьезных вопросов, к примеру, вмешательство иностранных государств в выборы, то рядом в то же время и разговор о котиках. Впрочем, никто здесь не забывает о важности момента, в первую очередь, кандидаты в депутаты. Сюда приехали представители многих партий. И тех, кто, судя по предварительным подсчетам голосов, войдут в новый созыв, и те, кто нет.

Среди гостей на "Красном октябре" и международные эксперты, и наблюдатели. Все как один восхищаются организацией голосования. А еще искренне не понимают, как на Западе могут критиковать российские выборы.

"Давайте вспомним выборы в США - они ведь тоже были проблематичными, но если у кого-то есть претензии в отношении российских выборов, пусть они приведут свои аргументы, а мы ответим. Мне очень жаль, что некоторые страны стремятся испортить репутацию России", - говорит международный эксперт из республики Кипр Андрос Киприану.

"Я был приятно удивлён, насколько процесс голосованием продуман детально. Организация впечатляющая. Голосование прозрачно. Подсчёт голосов будет максимально честным", - уверен международный наблюдатель из Франции Оливье Жераль.

Эксперты констатируют: система контроля за выборами блестяще справилась со своей задачей. От внимания наблюдателей не ускользнуло ни одно нарушение. Кроме того, много здесь обсуждают и рекордно высокую явку на электронном голосовании в Москве – более 93 процентов зарегистрировавшихся москвичей сделали свой выбор дистанционно.

"Я, например, сам голосовал электронно. Это удобно, это безопасно. Люди в это верят. И, конечно, за этим будущее", - говорит председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

"Это позволяет сделать это, не выходя из дома. Не откладывая какие-то дела. Не прерывая как-то свой привычный, жизненный ритм. Один раз зарегистрировался, потратил три минуты, потом потратил две минуты и проголосовал", - говорит политтехнолог Григорий Казанков.

Темой "Ночи выборов" в этом году стала "Матрица": гостям раздавали темные очки, кроме того, в программе было так называемое путешествие по всем созывам Госдумы. Впереди – еще обсуждения. Но и шуточные мероприятия тоже будут. Например, аукцион для фонда помощи политикам, которые не победили. А завершится мероприятие музыкальным концертом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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