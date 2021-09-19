Собянин оценил первые итоги выборов в Госдуму

Москвичи на выборах проявили "небывалую активность"

В Штабе общественной поддержки лидирующей на выборах депутатов Госдумы "Единой России", несмотря на дождь, собрались тысячи людей. Это волонтеры и, конечно, кандидаты и члены федеральной пятерки, в том числе Сергей Собянин. Он рассказал, что москвичи на выборах проявили "небывалую активность".

"Около 50% избирателей пришли и проголосовали", - сказал Собянин.

Он отметил, что прошедшие выборы в Госдуму определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику.

"Сегодня закончились выборы в парламент, важнейшие выборы, которые определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан", - сказал Собянин.

В свою очередь, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о чистой и честной победе партии на парламентских выборах.

"Сегодня с нами на связи большая страна, на связи с нами наши региональные штабы, штабы общественной поддержки, наши кандидаты. Дорогие друзья, позвольте мне поздравить всех вас с чистой и честной победой", - сказал Турчак.

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