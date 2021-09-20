"Без нарушений": как прошли выборы в Крыму

Международные эксперты не выявили нарушений

Отдельное внимание в эти дни приковано к Крыму, там находятся международные эксперты. Помимо жителей полуострова, голосовали и многочисленные туристы.

Ровно в 20.00 в Крыму закрылся 1131 избирательный участок. На 1131-ом участке в поселке Гвардейское уже подсчитали голоса и сейчас упаковывают бюллетени для передачи в территориальные избирательные комиссии. Все происходит под камерами видеонаблюдения и в присутствии наблюдателей. Перед началом подсчета все неиспользованные бюллетени погасили.

Активно голосовали по всему полуострову. На 18 часов явка составила почти 50 процентов. Но итоговая цифра будет явно больше. Люди приходили на участок даже за 10 минут до окончания выборов.

Благодаря системе "Мобильный избиратель" активно голосовали и туристы, что называется, без отрыва от отдыха и лечения. На Южном берегу Крыма были организованы участки в 15 санаториях. Организацию голосования на полуострове похвалили и международные эксперты. По их словам, Россия в этом процессе находится "на шаг впереди" Франции, представители который заранее отказались признать итоги выборов в Крыму.

"Никаких нарушений не видели. От регистрации, выбора, аутентификации, до соблюдения эпидемиологических, санитарных мер. Все было нормально, маски, дезинфекция рук, соблюдение дистанции", - заявил международный общественный эксперт Душан Петрович.

В избирательно комиссии Крыма отметили: выборы прошли без серьезных нарушений. Сейчас участки закрыты. Продолжается подсчет голосов, работать будут до окончательного подведения итогов.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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