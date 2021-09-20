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Проценко назвал народную программу "Единой России" планом работы на 5 лет

00:24
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Он поблагодарил всех за поддержку

В штаб общественной поддержки "Единой России" приехали те, кто был в первой пятерке федерального списка партии. Это главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова. Также на выборах партию представляли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров. Кроме того, в штаб приехал и Сергей Собянин.

Лидеров списка ждал тёплый приём. Здесь их встретили с российскими флагами, плакатами и конечно громко приветствовали. В "Единой России" рассчитывают, что по итогам голосования партия сформирует конституционное большинство в восьмом созыве Государственной думы. По данным Центризбиркома, партия набирает более 40% голосов. Конечно, эти цифры в течение ночи будут уточняться. Но уже можно говорить о победе партии.

На выборы "Единая Россия" шла с народной программой, учитывая, прежде всего, интересы избирателей. Во главе федерального списка партии оказались, люди, во-первых, хорошо знакомые жителям страны, во-вторых, являются профессионалами своего дела. Поэтому врач Денис Проценко занимается вопросами медицины, а задачи поддержи семей с детьми взяла на себя многодетная мать - Анна Кузнецова.

"Последние два с половиной месяцев мы постоянно общались с коллегами и онлайн, и на консилиумах, и идея наших встреч была  - формирование раздела "Здравоохранение", народной программы. Перезагрузка здравоохранения, в первую очередь, в интересах пациентов и врачей. Я всех хотел поблагодарить за поддержку, потому что в этот период мы общались, мы чувствовали поддержку тысячи сердец. Мы чувствовали поддержку наших коллег, и без этой поддержки было бы невозможно. Я уверен, что народная программа - это программа народа и правительства России, и Думы на ближайшие пять лет. Я уверен, что пандемия показала, что вместе мы непобедимы, что вместе мы многое можем. Вперед!" – сказал Денис Проценко.

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