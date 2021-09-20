Эффективно и перспективно: как прошло онлайн-голосование на выборах

Многие регионы захотели внедрить у себя ДЭГ

За ходом голосования в различных российских регионах следили 245 международных наблюдателей из пятидесяти девяти стран мира. Они дали высокую оценку организации процесса выборов и контроля за их проведением. А также тому, как во время избирательной кампании соблюдаются интересы разных групп граждан. Иностранные эксперты побывали и в общественном штабе наблюдателей Москвы. Там, в свою очередь, отметили: за время трёхдневных выборов серьёзных нарушений не выявлено. А дистанционное электронное голосование доказало свою эффективность.

Поучаствовать в голосовании дистанционно в этом году смогли жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя. А также в Москве, где сделать выбор через интернет предпочли 2 миллиона 14 тысяч человек. В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве внимательно следили за ходом голосования. Специалисты наблюдали за тем, что происходило на участках с помощью видеокамер. Комиссия разбирала спорные ситуации.

Эксперты по кибербезопасности контролировали ход электронного дистанционного голосования. Все бюллетени были зашифрованы. Чтобы их учесть, понадобился специальный электронный ключ. Перед выборами его разделили на 7 частей. После закрытия участков хранители этих ключей - представители партий, общественники, - встретились, чтобы расшифровать данные. Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве: 96,5%.

Также в штабе отмечают, что серьезных нарушений не зафиксировано. Иностранные наблюдатели все три дня посещали избирательные участки.

Сайты электронного голосования и ЦИК столкнулись с беспрецедентными кибератаками, особенно в финальный, третий день выборов . Элла Панфилова рассказала, что половина этих атак производилась с территории США. Но система безопасностей справилась.

В Центральной избирательной комиссии уже отметили, что многие регионы заявляют о желании ввести электронное голосование у себя. А эксперты называют систему устойчивой и перспективной.

Виктор Прокушев, Виктор Мальцев, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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