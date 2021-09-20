"Единая Россия" лидирует на выборах после обработки 90% голосов

В Госдуму проходит пять партий
В России подводят итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва. Вся информация в режиме реального времени стекается в Центризбирком. К этой минуте обработали более 90% протоколов. Минимальный барьер в нижнюю палату парламента впервые за долгие годы проходят не четыре, а пять партий.
Уверенно лидирует "Единая Россия". За нее проголосовали 49,66% россиян. КПРФ на втором месте – 19,56%. Следом идут ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – За праву" с 7,51% и 7,38% соответственно. "Новые люди" получают 5,33% голосов.
Данные по другим партиям:
- "Партия пенсионеров- 2,51%,
- "Коммунисты России" - 1,31%,
- "Яблоко" - 1,16%,
- "Зеленые" - 0,81%,
- "Родина" - 0,76%,
- "Российская партия свободы и справедливости" - 0,71%,
- "Зеленая альтернатива" - 0,56%,
- "Партия роста" - 0,43%,
- "Гражданская платформа" - 0,15%.
Подробнее об итогах выборов - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева (см. видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram