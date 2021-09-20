"Единая Россия" лидирует на выборах после обработки 90% голосов

В Госдуму проходит пять партий

В России подводят итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва. Вся информация в режиме реального времени стекается в Центризбирком. К этой минуте обработали более 90% протоколов. Минимальный барьер в нижнюю палату парламента впервые за долгие годы проходят не четыре, а пять партий.

Уверенно лидирует "Единая Россия". За нее проголосовали 49,66% россиян. КПРФ на втором месте – 19,56%. Следом идут ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – За праву" с 7,51% и 7,38% соответственно. "Новые люди" получают 5,33% голосов.

Данные по другим партиям:

"Партия пенсионеров- 2,51%,

"Коммунисты России" - 1,31%,

"Яблоко" - 1,16%,

"Зеленые" - 0,81%,

"Родина" - 0,76%,

"Российская партия свободы и справедливости" - 0,71%,

"Зеленая альтернатива" - 0,56%,

"Партия роста" - 0,43%,

"Гражданская платформа" - 0,15%.

Подробнее об итогах выборов - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева (см. видео).

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