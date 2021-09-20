Участники клуба "Валдай" обсудили в Ташкенте ситуацию вокруг Афганистана

Ситуация в стране может быть угрожающей

Ситуацию в Афганистане обсуждают на конференции международного клуба "Валдай". Она проходит в столице Узбекистана при активном участии нашего МИД.

Это первая встреча экспертов высокого уровня из России и Центральной Азии после прихода к власти в Кабуле запрещённого в нашей стране движения "Талибан". Главные темы дискуссии - укрепление экономических связей и военно-технического сотрудничества между странами региона. А также выработка общей политической линии перед лицом опасности, исходящей из Афганистана.

"Наше взаимодействие, взаимное понимание является очень важным элементом успешного противостояния вот тем вызовам, которые мы видим перед собой в окружающем мире. Афганистан представляет собой сейчас нечто неопределённое, способное угрожать на самых разных направлениях. Вместе с тем, то, что произошло в Афганистане, означает, что будущее региона во многом лежит на плечах тех стран, которые сейчас вот этот самый Афганистан окружают, в том числе и на России", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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