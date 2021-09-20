"Ничтожный результат": более 25 тыс. бюллетеней признали недействительными

Глава ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов

Новшества, которые были использованы на выборах в Госдуму - трехдневное и дистанционное голосование - позволили избежать многочисленных фальсификаций. Такое мнение высказали представители группы наблюдателей от стран СНГ. Но Центризбирком на своем официальном сайте опубликовал список различных нарушений, зафиксированных в регионах. Некоторые из них носят невинный и курьезный характер, другие стали предметом внимания правоохранительных органов, и разбирательство может дойти до суда.

Поддержать своего кандидата так, чтобы при этом самому попасть во все ленты новостей. Избиратель из Рязани с такой задачей явно справился. Впрочем, и конкурентов за внимание СМИ у него оказалось немало. На Камчатке на участке появился герой "Пиратов карибского моря". В Красноярском крае, Ханты-Мансийске и Тюмени голосовали персонажи комиксов.

Кто-то приходил на участок с енотом, кто-то с козой и домашним гусем. Для этой пары из Забайкалья голосование стало важной частью свадебной церемонии.

А в Вологодской области выполнить свой гражданский долг пришел Дед Мороз. Были еще зебры, динозавры, Иван Грозный, Петр Первый и даже Дональд Трамп.

Впрочем, такое волеизъявление не противоречит закону. А вот к другого рода перформансам в ЦИКе отнеслись со всей строгостью. Кадры сделаны в одной из московских квартир в первый день избирательного марафона. Урна и кабинки, стопки бюллетеней. На вопрос полиции: зачем? Отвечают: собирались снимать кино. Но проверка быстро выяснила: этот художественный фильм его авторы хотели показывать стране и миру как пример нарушений на выборах. Заказчика устанавливает полиция. В квартире найдены листовки с портретом Алексея Навального. Его "Фонд по борьбе с коррупцией"* в июне был признал судом экстремистской организацией.

* "Фонд по борьбе с коррупцией" (ФБК) - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

Все подобные нарушения и провокации ЦИК незамедлительно обнародовал. Там еще накануне старта голосования заявляли: знают и готовятся к массовому вбросу фейков. И правда, вот в Сети появляются кадры с участков в Санкт-Петербурге, где избиратели опускают в урну сразу 4 бюллетеня. "Фальсификация средь бела дня!" - тут же пишут активисты так называемой организации независимых наблюдателей "Голос" - она включена в России в список иноагентов. Хотя на самом деле все легально - в городе проходят сразу две избирательные кампании - в Госдуму и в Законодательное собрание. Отсюда и такое количество бюллетеней. Но правда, конечно, не устраивает тех представителей несистемной оппозиции, кто еще до выборов все для себя решил.

Официальные наблюдатели занимались выявлением реальных нарушений. И каждый такой случай внимательно изучали в Центризбиркоме. Благо технических возможностей для этого у ЦИК предостаточно. Система видеонаблюдения, которая охватывает 96 процентов участков, работала круглосуточно. И все видеозаписи будут храниться на серверах еще год. Чтобы была возможность к ним вернуться при наличии подозрений на нарушения избирательного процесса, которые абсолютно недопустимы, подчеркнула, обращаясь к региональным избиркомам, председатель ЦИК.

"Если выявляются нарушения, или малейшие сомнения в чистоте результатов, прям я скажу так: решительно отменяйте. Пот тем участкам решительно отменяйте выборы. Если вы этого не сделаете и к нам подойдет жалоба, и мы увидим, что вы поступили не так, как положено - будем мы отменять!" - заявила Элла Памфилова.

На данный момент ЦИК признала недействительными результаты выборов на ряде участков в 35 регионах страны. Вот, например, кадры из Пятигорска - камеру видеонаблюдения старательно закрывают шваброй. Вторая, правда, при этом продолжает работать, фиксируя, как неизвестные подходят к сейфам с бюллетенями. А на одном из участков Санкт-Петербурга сейфы решили переместить в другую комнату. При этом путь - судя по записям видеокамер - занял целых три часа.

Зафиксированы и откровенные вбросы. Вот, например, наблюдатель от партии "Яблоко" пытается добавить голосов своему кандидату. Во всех этих случая уже разбирается прокуратура.

"На 107 из почти 100 тысяч избирательных участках недействительными признаны 25 тысяч 830 избирательных бюллетеней. Конечно, пока то, что мы видим, в общих масштабах страны это мизерный, ничтожный результат. Но поскольку каждый голос дорог, мы очень серьезное значение этому придаем", - прокомментировала Памфилова.

Без внимания не остались и попытки вмешательства в систему электронного голосования, серверы которой подверглись нескольким D-DOS-атакам. Уже известно - большинство из них велось из США и Украины, которые ожидаемо не признали результаты голосования в Крыму. В отличие от Китая, который де факто признал полуостров российской территорией.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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