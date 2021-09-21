Собянин осмотрел экипировочный центр здравоохранения Москвы

Новую форму получат все столичные медики

До конца года все сотрудники городских поликлиник и больниц Москвы получат новую медицинскую форму. На сегодняшний день обеспечены уже 25% врачей и медсестер. Выдают новую одежду бесплатно в Экипировочном центре здравоохранения Москвы. Там сегодня побывал мэр столицы Сергей Собянин.

Главное, чтобы костюмчик сидел! А еще был долговечным, практичным и стильным. В Экипировочном центре здравоохранения Москвы каждому из медиков подбирают максимально удобную профессиональную одежду.

"Еще предполагаю второй халат померить, для того чтобы сравнить вещи. А так в принципе большой выбор и большой размерный ряд", - говорит заведующая КДО аллергологии ГКБ №52 Елена Бобрикова.

Эту линейку медицинской одежды и обуви разрабатывала специальная группа - в неё вошли не только дизайнеры, но и главврачи и медсёстры московских клиник. Учли все их пожелания, касающиеся фасона, тканей. В итоге, в комплект вошли длинные и короткие халаты, брюки, топы, поло и джемперы. Цвет халатов в основном сохранили исторический - белый. Впрочем, он может комбинироваться, к примеру, с синими, серыми или бежевыми брюками. Вообще цвет формы и логотипа зависит от того, кто где работает - в поликлиниках или стационарах. Для сотрудников взрослых поликлиник выбрали голубой цвет, для детских - салатовый. Мельчайшие детали - размещение карманов, форма воротников - тоже имеют значение. Металлические кнопки на одежде по желанию сотрудников лучевых или рентген-отделений заменили на пластмассовые. А у медсестер появились манжеты на рукавах, чтобы ничто не мешало работе во время разных процедур. Обувь тоже старались сделать максимально удобной - из натуральной кожи, с ортопедическими стельками и на липучках.

Столичный мэр, побывавший сегодня в Экипировочном центре, тоже примерил халат врача взрослой поликлиники.

"За этот период времени создали целую фабрику такой одежды, пункт, где вы можете прийти, примерить, подогнать одежду, что очень важно. Материалы все качественные, те, которые приятно носить. Тем более, при вашей работе, когда вы большую часть жизни проводите в форме. Это очень важно. И будем ее, конечно, ежегодно менять, чтобы она была постоянно новая", - сказал Сергей Собянин.

Раньше врачи и медсестры медицинскую форму приобретали за свои деньги, либо ее закупала больница. Сейчас это для медиков совершенно бесплатно. Получить одежду можно раз в год, обувь - раз в два года. Впрочем, новая форма одежды - лишь часть московского стандарта оказания медицинской помощи.

"Форму у нас получили, прежде всего, сотрудники, которые вышли из капитального ремонта, - это наш 194 филиал 212 поликлиники. Ну, во-первых, поликлиника изумительная, там все очень функционально, светлые огромные коридоры, зоны комфортного ожидания, панно. Конечно, в такой замечательной новой поликлинике с новым оборудованием сотрудники тоже хотят соответствовать", - говорит главврач Городской поликлиники №212 Андрей Смирнов.

На сегодняшний день новую медицинскую форму получили больше тридцати тысяч медработников городских поликлиник и больниц, а к концу этого года она будет у всех.

Юлия Богоманшина, Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, Дмитрий Шаракин, Александр Козликин. "ТВ Центр".

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