На горе Ай-Петри в Крыму открылся новый экстремальный маршрут

Туристов ждут острые ощущения

Адреналин и захватывающие дух пейзажи - в Крыму туристов привлекает новый экстремальный маршрут "Небесная тропа". Любители острых ощущений проходят по узкой дорожке в скале и по подвесному мосту над пропастью. Одним из тех, кто поднялся на высоту птичьего полёта, стал собственный корреспондент "ТВ Центра" на полуострове Никита Васильев.

Узкая деревянная дорожка называется "Небесной тропой". Под ногами – более 1000 метров. Самые острые ощущения – на подвесных мостах – почти 150 шагов над пропастью по шатким ступенькам.

"Главное - не смотреть вниз" – здесь это правило не работает. Вот ведь она - вся красота: с одной стороны, зубцы Ай-Петри, с другой – бескрайний сосновый лес, южный берег Крыма, Ялта как на ладони, и Черное море.

Илья Коноплев приехал из Владимира. Изучает предложения российских курортов. Весь экстрим испытывает на себе.

"Страшно, да. Есть адреналиновое состояние и вестибулярный аппарат, когда смотришь вниз. А в целом как бы комфортно, нет такого "прям страшно-страшно" до дискомфорта". Голова кружится и жить не хочется, такого, конечно, нет.

На каждую группу из 10 человек – инструктор. Безопасность обеспечивает металлический трос. Он выдерживает нагрузку в 14 тонн. Страховка двойная.

— Первый вщелкивается на постоянку и снять вы его сможете только в конце тропы. Второй карабин вы перестегиваете. То есть он у вас едет по тросу, вы доходите до страховочной тумбы, перестегиваете его на следующую.

Такое монотонное перекидывание карабина позволяет забыть о страхе. А уже через несколько шагов все внимание приковано к панораме Большой Ялты. Впечатление на всю жизнь.

Расстояние небольшое - всего 360 метров, но прогулка длится почти 40 минут. Тропа тянется от верхней станции канатной дороги до знаменитых зубцов Ай-Петри. Это самый протяженный и доступный экстрим маршрут не только в Крыму, но и в стране.

"В Китае это с перилами происходит, у нас это без перил. Где-то это происходит как спортивная виа феррата, где надо больше подготовки спортивной. Мы собрали такой уникальный для России объект. Аналогов нет", - говорит председатель Крымской региональной общественной организации "ФРИРАЙТ" Анри Канунов.

Ай-Петри находится на территории Ялтинского заповедника. Запретить посещение популярного объекта просто невозможно. Создание таких маршрутов, по сути, - компромисс между развитием внутреннего туризма и сохранением природы.

"Все кто приезжают в Крым, едут обязательно сюда. Очень важно, чтобы они были как-то сосредоточены и проводили время интересно, а не расползались по всему заповеднику. И вот такие досуговые зоны помогают сдерживать бесконечный поток и снижают антропогенную нагрузку", - говорит специалист по связям с общественностью ФГБУ "Заповедны Крым" Регина Юнусова.

И речь не только про "Небесную тропу". Здесь можно прогуляться по подвесным мостам к зубцам горной гряды. Прыгнуть в пропасть на веревке или спуститься по натянутым тросам со скоростью до 70 километров в час. Эктрим доступен практически круглый год, за исключением короткой южной зимы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.

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