В МТПП рассказали об итогах акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе"

В акции приняли участие более 1,9 миллиона проголосовавших онлайн на выборах

Каждый восьмой участник акции "Выбираем вместе" (программа "Миллион призов") получил подарки. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте. По его данным, всего в акции приняли участие 1,9 миллиона человек. Таким образом, подарки получили более 250 тысяч человек.

Мохте уверен, что программа зарекомендовала себя как эффективный социально-экономический инструмент. "В этот раз программа получилась более масштабной - впервые были разыграны квартиры. Кроме 21 квартиры были разыграны 100 автомобилей и 250 тысяч призов", - отметил он.

Как сообщил руководитель государственного казенного учреждения города Москвы "Новые технологии управления" Александр Пищелко, более 200 тысяч победителей акции уже активировали свои призовые коды на сайте.

В свою очередь, ресторатор Алексей Васильчук сказал, что от программы "Миллион призов" выигрывают и люди, и бизнес. "Эта акция проходит успешно - она поддерживает людей и стимулирует бизнес. К нам приходят люди и тратят свои баллы. Я помню, что после последней акции 10% гостей приходили к нам с купонами, и это была нам хорошая поддержка, особенно в период локдауна. И сейчас это будет хорошая поддержка", - сказал ресторатор.

Участником акции #Выбираем вместе программы "Миллион призов" мог стать любой житель Москвы, проголосовавший онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Победителей определял генератор случайных чисел. Всем победителям до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются.

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