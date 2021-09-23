ЦИК сообщил СК и прокуратуре о нарушениях на выборах в Петербурге

Случаи носят признаки преступлений и административных правонарушений

Центризбирком направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по ряду нарушений на выборах в Санкт-Петербурге, а также обязал освободить от должности глав двух территориальных комиссий города.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, зафиксированные нарушения носят признаки преступлений и административных правонарушений. В частности, отмечены манипуляции с сейфами для хранения бюллетеней, после которых результаты голосования не могут считаться достоверными. По мнению Памфиловой, есть основания для отмены результатов выборов на 6-7 избирательных участках в Санкт-Петербурге. Кто совершил нарушения и в каком объеме, должен определить суд.

"Почему некоторые члены и председатели избирательных комиссий разного уровня ведут себя так вызывающе? Потому что они знают, что их прикроют. И правоохранительные органы начинают активно выгонять наблюдателей, тех, которые выявляют нарушение, или организуют такие акции, когда из помещения удаляются все, кто должен засвидетельствовать возможное нарушение, а остаются те, кто продолжает эти нарушения довершать. У нас это было и в прежние выборы, к сожалению, и сейчас эта практика работает", - сказала Памфилова.

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