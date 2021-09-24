Следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не обнаружили

Итоги проверки хода голосования огласили в Общественном штабе

Сегодня в ЦИК был подписан протокол об итогах прошедших выборов. Их признали состоявшимися, а результаты действительными. Также в Москве завершила работу и техническая группа, которая проверяла чистоту электронного голосования.

В частности, есть ли следы взлома системы, взброса голосов и не была ли нарушена правильность расшифровки данных. По всем трём пунктам комиссия, в которую в основном входили критики электронного голосования, нарушений не обнаружила.

Кроме того, на сайте мэра Москвы были опубликованы данные о пользовательских транзакциях, чтобы каждый мог проследить весь ход голосования. Сегодня же опровергли информацию о том, что результаты выборов онлайн были опубликованы с большой задержкой.

"Результаты по муниципальным выборам в Москве мы дали в 21:20, данные, результаты по выборам в Московскую городскую Думу мы дали в 22:15, и результаты две трети, по выборам в Государственную Думу я огласил в 2 часа ночи. Никаких 12 часов задержки нет, просто их нет, а дальше наступило время оформления протоколов", - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

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