Успех ЕР и новая партия в Думе: главное о прошедших выборах

Что говорят об итогах голосования партии и эксперты?

Впервые в XXI веке в Госдуме будет представлено пять парламентских фракций - необходимый пятипроцентный барьер преодолели: "Единая Россия" - 49,82%, 198 мандатов по одномандатным округам; КПРФ - 18,93%, 9 мандатов; ЛДПР - 7,55%, 2 мандата; "Справедливая Россия" - 7,46%, 8 мандатов; "Новый люди" - 5,32%, без одномандатников.

У ЛДПР - самый низкий результат с 2007 года. "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. По мнению всех политологов, одним из главных триумфаторов этих выборов стало дистанционное голосование, а оппозиция, которая выступала за очную явку на участки и игнорирование онлайн-голосования, недосчиталась голосов.

Еще один важнейший момент - высокая явка, она выше 51 процента, как призналась на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова, такого никто не ожидал. Как и почти 90-процентного участия в онлайн-выборах от числа зарегистрированных. Но столь высокая явка показывает, что у населения есть желание участвовать в политической жизни страны.

Думскую кампанию изначально прогнозировали как самую непредсказуемую за последнее десятилетие - и по ходу, и по итогам. Конкуренция за один мандат - 17 человек по партийным спискам и 9 - по одномандатным округам. Причем и там, и там появилось много новых имен, что не замедлило сказаться на интересе избирателей.

"Явка выше, чем пять лет назад — 51,68%. У нас помимо выборов в Государственную думу, еще было 4400 различного рода кампаний. У нас беспрецедентное было число наблюдателей - почти полмиллиона, 491 тысяча. От партий, от кандидатов, наши общественные наблюдатели", - сообщила Памфилова.

"Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России, поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51 процент явки, выше 51, это намного больше, чем 47 с небольшим процентов на прошлых выборах. Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны – Государственной думы", - сказал Путин.

Очередной успех "Единой России" объясняется в том числе тем, что на выборы партия шла с выверенным в ходе праймериз списком кандидатов. А его лидерами стали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

"Голосование, действительно, проходило в такой честной, конкурентной борьбе, по итогам которой "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу. Хочу еще раз поблагодарить наших граждан за то доверие, которое они оказали "Единой России". Мы сделаем все, чтобы его оправдать и будем ежегодно отчитываться перед людьми о выполнении нашей "народной программы", - прокомментировал Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия".

Уверенную победу единороссы одержали и во многих одномандатных округах, в том числе в так называемых "электоральных султанатах", где зарегистрировано большое число избирателей и широк спектр политических взглядов. Среди них Приморский край, Кузбасс, Москва. В итоге задача выполнена: у "Единой России" - 324 места в Госдуме и конституционное большинство.

"Важнейшие выборы, которые определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны. Ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан. Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию". Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию", - заявил Сергей Собянин.

Кроме того, кандидаты-единороссы одержали победу на выборах глав регионов в шести субъектах федерации. В Белгородской области - Вячеслав Гладков, в Пензенской - Олег Мельниченко, в Тверской - Игорь Руденя. Артём Здунов - в Мордовии, Владислав Ховалыг - в Туве и Рамзан Кадыров - в Чеченской Республике. Алексей Дюмин избран губернатором Тульской области, но он баллотировался как самовыдвиженец.

В ходе Единого дня голосования избиратели поддержали и двоих кандидатов от оппозиции. Они уже успели поработать исполняющими обязанности глав регионов после того, как их назначил президент. В Хабаровском крае - это представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, а в Ульяновской области - коммунист Алексей Русских. КПРФ продемонстрировала неплохой результат и на выборах в Госдуму. Уверенное второе место с 19 процентами голосов и 57 депутатских мандатов.

"Мы получили колоссальную поддержку и еще раз благодарим всех друзей и союзников. Благодарим художников, поэтов, тружеников. Благодарим красное "Сормово" и Кировский завод. Благодарим профсоюзы Ленинграда, которые нас поддержали", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В свою очередь либерал-демократы, несмотря на яркую кампанию и 7,5 процента голосов избирателей, потеряли сразу 18 мандатов.

"Мы преисполнены решимости бороться эти пять лет за то, чтобы в 2026 году ЛДПР вышла на второе место и была бы наша фракция в два, три раза больше, чем сегодня. Но и сегодня нас уже больше 20 человек, и мы надеемся, что эти пять лет нам помогут", - прокомментировал итоги выборов лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

У партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" результат по партийным спискам несколько меньше, но по одномандатным округам избрались 8 справороссов - против двух у ЛДПР.

"Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, и результаты Единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные... Мы уверенно займем в парламенте третье место", - заявил лидер партии Сергей Миронов.

И, наконец, сенсация прошедших выборов. Впервые за 18 лет пятипроцентный барьер смогло преодолеть пятое политическое объединение. Это созданная только в прошлом году партия "Новые люди".

"Наши первые большие выборы. Немного мы, конечно, волнуемся. Я думаю, Вы прекрасно нас понимаете, и многие наши сторонники волнуются вместе с нами. Эти три дня запомнятся нам надолго", - заявил Алексей Нечаев, председатель политической партии "Новые люди".

А всего в новый состав российского парламента войдут 8 партий - на две больше, чем было раньше. В ряде одномандатных округов победили также представители "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста". Само голосование продлилось три дня. В семи регионах, включая Севастополь и Москву, проголосовать можно было дистанционно. Новшество оказалось крайне востребованным. В столице уже 17 сентября явка побила рекорд, а за все дни превысила 96 процентов, при том что записались на электронное голосование более двух миллионов москвичей.

"Конечно же, дистанционное электронное голосование будет развиваться. В первую очередь, в крупных городах, в городах-миллионниках. Поскольку, это, во-первых, удобно. Я всегда говорил, что проблема политического участия, то есть проблема явки избирателей, она, в первую очередь, зависит от возможности комфортно и удобно исполнить свой гражданский долг. И, конечно, дистанционное электронное голосование позволяет это сделать максимально удобно", - прокомментировал Константин Костин - председатель правления Фонда развития гражданского общества.

А вот чего оно не позволяет сделать, несмотря на, казалось бы, самые современные технологии, так это мгновенно посчитать результаты. Критики не преминули поднять шумиху - мол, будут фальсификации. Но все дело в том, напомнили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, что в системе ДЭГ есть функция "Отложенное голосование" - по сути возможность переголосовать в течение суток. Только в Москве ею воспользовались почти 300 тысяч человек. Эксперты пока спорят: нужна ли такая функция. Ведь при очном голосовании новый бюллетень никто не выдаст и делать выбор нужно осознано и четко. В то же время, избиратель не застрахован от ошибок, пока электронное голосование является новшеством, которое, впрочем, себя полностью оправдало и постепенно будет распространяться по всей стране. Как заявили в Общественной палате, уже сейчас к этому технологически готовы еще семь регионов.

Алексей Платонов. "В Центре событий". "ТВ Центр".

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