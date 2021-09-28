Собянин встретился с представителями гостиничной отрасли Москвы

Более 13 млн туристов и экскурсантов посетили Москву в январе-июне

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Москва остаётся крупнейшим туристическим центром страны. За первое полугодие столицу посетили более 13 миллионов туристов.

Проблемы индустрии, а также вопросы её поддержки и развития сегодня с представителями гостиничной отрасли обсудил мэр Москвы Сергей Собянин. Встреча прошла в новой гостинице на 1-ой Брестской улице. Её открыли минувшим летом и теперь средняя загрузка уже приблизилась к 70 процентам. За последние 10 лет в городе построено более 60 отелей.

"Мы не прекращаем оказывать содействие в развитии - это и строительство гостиниц, и сервисов. В этом году будет введено 13 гостиниц. Это рекорд за всё это время. Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве", - сказал Собянин.

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