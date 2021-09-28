Собянин поблагодарил отели за размещение медиков в период пандемии

На реализацию этой программы было выделено больше двух миллиардов рублей

Москва остаётся крупнейшим туристическим центром страны, несмотря на сложности, вызванные пандемией. За первое полугодие столицу посетили более 13 миллионов путешественников. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в ходе встречи с представителями гостиничной отрасли. Мэр отметил, что эта сфера приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - даёт работу тысячам людей.

13 миллионов гостей за полгода. Гостиницы и отели столицы постепенно заполняются. Туризм по-прежнему остается важной сферой городского развития, ведь он приносит солидные доходы в бюджет, а главное – дает работу тысячам жителей Москвы. На встрече с мэром отельеры столицы сегодня обсуждали итоги крайне непростого для этой области периода. Во время пандемии многие гостиницы вынужденно закрылись.

"Общая заполняемость упала на 40%. Это, конечно, меньше, чем в Европе, но все равно упала, в этом году заполняемость повыше, и туристический поток за счёт внутреннего туризма вырос. Я надеюсь, что выстоит", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Во многом - благодаря поддержке города. В 2020 году, когда в столицу практически никто не приезжал, мэрией был организован взаимообмен между городом и бизнесом. В отелях жили врачи за счет столичного бюджета. На реализацию этой программы было выделено больше двух миллиардов рублей. Всего было размещено почти 13 тысяч медиков. Сейчас в гостиницах еще проживают некоторые из них.

"Хотел поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, здесь жили медицинские сёстры и врачи, чтобы не уезжать домой, этого требовала ситуация. Сегодня 500 врачей продолжают оставаться в гостиницах, с одной стороны, это и помощь гостиницам, и врачам - так мы оплачиваем их проживание", - рассказал мэр столицы.

Главной же помощью для туристической индустрии стала возможность работать. Хоть и с минимальной загрузкой, но гостиницы принимали гостей. Были сохранены трудовые коллективы, и это стало залогом восстановления отрасли.

"Это было очень важное решение, особенно во втором и третьем кварталах 2020 года, когда ситуация в туризме была наиболее сложной. Отели смогли сохранить рабочие места и смогли сделать доброе дело - они оказали услуги на высочайшем уровне для медицинских работников", - отметил Константин Горяинов, исполнительный директор "Сафмар Плаза".

Меры поддержки включали и субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования, лизинг, компенсацию процентов по кредитам, а также возмещение до 70% затрат по оплате коммунальных услуг. Сегодня идет восстановление доковидных показателей развития отельного бизнеса. Строятся новые гостиницы. В ближайшие годы номерной фонд столицы увеличится как минимум вдвое. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 гостиниц. Привлечению туристов в город поспособствует и введение электронных виз.

"Ряд стран, с которыми уже сейчас есть авиасообщение, уже приоткрылись границы, и почему бы не запустить механизм электронной визы, чтобы гости из этих стран могли в таком ускоренном и упрощенном порядке получить электронную визу и спокойно прилететь в Москву", - сообщил Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Кроме того, правительством Москвы был запущен туристический сервис RusPass, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. Это информационная система, с помощью которой можно спланировать и заказать поездку в любую точку страны из Москвы.

Елена Сахно, Виктор Мальцев, Владимир Черных, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram