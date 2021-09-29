Собянин оценил итоги комплексного благоустройства поймы реки Чермянки

На двух берегах создан экомаршрут протяженностью почти четыре километра

Отдых мирового уровня. На северо-востоке Москвы в парке "Яуза" завершили комплексное благоустройство двух участков поймы реки Чермянка. Результат работ сегодня вместе с жителями оценил мэр Москвы. Сразу на двух берегах создан экомаршрут протяжённостью почти четыре километра. Для перехода через реку возведено восемь мостов. Они соединяют соседние районы Отрадное и Южное Медведково. Общая площадь благоустройства - почти 50 гектаров.

Теперь здесь шумно и многолюдно. В пойме реки Чермянка, которая впадает в Яузу, можно не только гулять по красивым дорожкам и любоваться пейзажами. Парк с самого открытия назвали территорией спорта. Чем заниматься - дело вкуса, возможности же здесь безграничны.

Скейт-парк проектировали совместно с Федерацией скейтбординга России. Площадка разделена на 2 зоны, что позволяет одновременно кататься райдерам любого уровня подготовки.

Качество скейтпарка и масштабы всего благоустройство у реки Чермянка оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хочу поблагодарить за эту площадку. В Москве уже много скейт-парков. И эта на самом деле одна из самых больших, в таком густом жилом массиве", - сказал Илья Вдовин, президент Федерации скейтбординга России.

"Помимо скейт-парка, здесь огромное пространство же еще сделано. В этом году около полусотни гектаров благоустроено. Вот такой большой спортивный парк. Чего тут только нет - и тренажеров, и спортивных площадок, и воркауты", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На площадке для воркаута разместили необычную спортивную раму длиной 24 метра. Здесь можно позаниматься модным спортивным направлением "Русский ниндзя". Это шесть вариантов маршрутов с препятствиями разного уровня сложности.

"Здесь на самом деле можно придумать тренировки для всех групп мышц. Но больше - на верхний плечевой пояс. Можно начинать с малого, для любого возраста", - сообщил Виталий Кан.

На месте заброшенного футбольного поля теперь новое - с искусственным покрытием и системой подогрева, чтобы можно было заниматься в холодное время года. 4 теннисных корта с раздевалками и санузлами. Хоккейную площадку с трибунами в теплое время планируют использовать для мини-футбола. Обустроили и непривычную для москвичей площадку для баскетбола "три на три" - Олимпийского вида спорта.

На улицу с удовольствием идут люди всех возрастов. Хочешь - не хочешь, а пример других не дает засидеться дома.

Разгуляться есть где и маленьким детям. На территории парка - множество детских площадок. На берегу Чермянки обустроены панда-парк с двумя маршрутами: для детей и взрослых. Очистили местный пруд и устроили деревянные прогулочные настилы. 4 километра вдоль реки Чермянка - теперь благоустроенный экомаршрут. Над ней 8 мостов, по которым теперь быстро можно перейти из района Отрадное в Южное Медведково.

"Мы же сейчас все проекты, большинство этих проектов делаем как раз в районах Москвы, чтобы поближе к тому месту, где вы живете, чтобы не надо было никуда ездить, чтобы все рядышком с вами было", - объяснил мэр столицы.

Впереди - благоустройство еще нескольких участков вдоль поймы Яузы. В итоге на северо-востоке столицы появится единый зеленый маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью свыше 16 километров.

Екатерина Гоголева, Александр Козликин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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