Новая Дума - новые лица: как изменится состав парламента после выборов

Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва пройдет 12 октября

Уже на следующей неделе, 5 октября, в большом сером здании на Охотном ряду соберется временная рабочая группа по подготовке первого пленарного заседания восьмого созыва Госдумы. Ожидается, что оно пройдет 12 октября. На этой же встрече будет определена и окончательная конфигурация структуры нижней палаты российского парламента. Она тоже обновится, хотя, судя по утечкам, не так сильно, как сама Госдума. Её состав поменялся фактически наполовину, и эксперты считают это одним из важнейших итогов выборов. Нижняя палата всегда была неким срезом всего российского общества и произошедшие изменения лишь зафиксировали запрос народа на реформы. Депутатам восьмого созыва предстоит проводить этот запрос в жизнь и работы будет много. Например, рассмотрение и принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы. Проект главного финансового документа страны правительство внесло в Думу на этой неделе.

Новая Дума - новые лица. Из 450 избранных депутатов восьмого созыва 220 получили мандаты впервые. И в целом, как отметил Вячеслав Володин, на выборах Госдума получила пятерку - впервые за долгое время в нижней палате парламента будет сформирована пятая фракция - партии "Новые люди". И это еще один успех российской демократии.

"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Хотел бы поздравить всех присутствующих, а также ваших сторонников с успехом. Он был достигнут в непростой конкурентной борьбе с сильными соперниками", - сказал Путин.

Итог выборов наглядно продемонстрировал запрос общества на обновление представительства в парламенте. Новыми лицами в текущем созыве стали известные журналисты, экономисты, артисты. От "Единой России" в Думу прошли одержавший победу в Москве телеведущий Евгений Попов. Также в столице успеха добился и его коллега Тимофей Баженов и актер Дмитрий Певцов. А в Подмосковье избиратели проголосовали за певца Дениса Майданова. От "Справедливой России" в парламент избрался экономист Михаил Делягин. Кандидат-самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы.

"Представляется, что большей ротации подвергается несильно активная половина, которую мы видели и в прошлом созыве. Мы с коллегами, как вы знаете, делали в прошлом созыве рейтинг депутатов - КПДГД - коэффициент полезного действия депутатов Госдумы седьмого созыва. Намерены продолжить нашу успешную работу в новом созыве и посмотреть, как будут меняться КПД депутатов: их активность в регионах, активность публичная, активность законодательная, обратная связь со своими избирателями и так далее", - заявил политолог, журналист Алексей Мартынов.

Одновременно с притоком свежей крови в публичную политику был сохранен костяк нижней палаты. Так, за вице-спикера Петра Толстого проголосовали в юго-восточном округе Москвы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов избрался в Смоленской области. А в Саратове поддержали Вячеслава Володина. Президент Владимир Путин предложил снова выдвинуть действующего спикера на этот пост.

"Я полностью поддерживаю идею избрать на должность председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Он достойно работал в предыдущий период и, мне кажется, может организовать эту работу с не меньшим блеском в предстоящий период", - заявил Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия".

Успеху "Единой России" в этой думской кампании, помимо "народной программы" и серьезной ротации, во многом способствовал четко выверенный в ходе праймериз федеральный список, который возглавили высочайшие профессионалы своего дела с большим авторитетом в обществе. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова получит депутатский мандат, а остальные лидеры списка продолжат работу на нынешних должностях, но одновременно возглавят созданные "Единой Россией" по инициативе президента специальные комиссии. Сергей Шойгу - по развитию Восточной Сибири, Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елена Шмелева - по образованию и науке, Денис Проценко - по здравоохранению, Анна Кузнецова - по защите материнства, детства и делам семьи. По мнению Владимира Путина, именно так - с объединением усилий правительства, парламента и общества - и должна строить свою работу правящая партия в сегодняшних непростых условиях.

"Слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич: "Ура"! Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура" кричать рановато. "Враг" еще не побежден. А "враг" кто у нас - бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть, над чем работать. Вот наш главный противник. А главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - сказал глава государства.

Это же, по мнению Владимира Путина, касается и парламента в целом. Для достижения поставленных целей представителям разных партий необходимо работать интенсивно и консолидированно, ответственно подходить к выполнению данных избирателям обещаний. Об шла речь на видеоконференции с президентом.

"Наша Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной. Все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Что касается предстоящей работы в Государственной думе восьмого созыва и наших законодательных инициатив, дело в том, что все, что было в предвыборной программе нашей партии, уже реализовано в виде законодательных инициатив, все они уже разработаны, некоторые мы разрабатывали прямо в ходе избирательной кампании, они все внесены, и мы будем добиваться их рассмотрения", - сказал Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду".

"ЛДПР ставила интересы России выше всего. А если использовать в конъюнктурных целях... Вот сейчас предложили Рособрнадзор ликвидировать. А давайте ЕГЭ уберем, давайте сделаем необязательным посещение школ, в армию необязательно. Давайте все переведем в добровольный формат. Это, конечно, негосударственный подход. Мы на этой пойти не можем", - уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Много партий - девять, к сожалению, не прошло в Государственную думу, при том, что много идей интересных и в области экологии, и в области образования, и авторских таких идей было. И жалко, что эти партии не прошли. Но мы намереваемся до парламентского большинства идеи этих партий, сохранив их авторство, донести", - сказал председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По Конституции Госдума собирается на первое заседание на 30 день после избрания, но президент может созвать парламентариев и раньше этого срока. Сегодня времени на раскачку нет. Начало работы парламента уже готовит созданная по распоряжению Вячеслава Володина временная депутатская группа. Известно, что в новой Думе станет больше вице-спикеров - не менее 10. В частности, одним из них может стать возглавлявшая партийный список "Единой России" Анна Кузнецова. Также посты вице-спикеров могут занять нынешний глава фракции единороссов Сергей Неверов и экс-глава Дагестана Владимир Васильев, а сохранить кресла в президиуме - Александр Жуков и Петр Толстой. Не исключено, что в числе вице-спикеров появится и кто-то из бывших губернаторов. А некоторые министры могут возглавить думские комитеты. Так, экс-главу Минтруда Максима Топилина прочат на должность председателя комитета по экономической политике. В целом же комитетов в новом созыве также станет больше - пока говорят о 32. Владимир Путин на встрече с депутатами предложил сохранить пропорции распределения руководящих постов в парламенте. Лидер фракции большинства Сергей Неверов подтвердил, что должности в комитетах и президиуме получат представители всех партий, прошедших в Госдуму. Основные кадровые решения должны быть приняты уже 5 октября.

Алексей Платонов. "В центре событий". "ТВ Центр".

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