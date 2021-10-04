Аэропорт Симферополя побил рекорд по числу пассажиров

С начала года он принял более шести миллионов пассажиров

Пожарные машины с помощью брандспойтов формируют водяную арку - так в Симферополе встречают только почетных и юбилейных гостей. На этом лайнере – 6-миллионный пассажир.

Самолет из Сочи прибыл по расписанию - минута в минуту. О том, что рейс особенный, объявили ещё на борту, но Анастасия Хлебная даже не думала, что именно она тот самый, особенный пассажир.

"Вышла из терминала, увидела свою табличку, стало интересно, что это такое. Подошла - сказали, что 6-миллионник", - рассказала пассажир Анастасия Хлебная.

Впереди две недели отпуска - большое путешествие по Черноморскому побережью. Анастасия признается: в Крыму уже второй раз, сейчас она хочет посетить главные достопримечательности от Балаклавы до Судака.

"В прошлом году была в Крыму - очень понравилось, захотелось вернуться в этом году. В Крыму очень красивая природа. Мне здесь очень нравится. Природа девственная, аутентичная", - говорит Анастасия.

В аэропорту постоянно ведут статистику пассажиропотока и заранее могут спрогнозировать, на каком рейсе прилетит юбилейный гость. Данные по очередности покупки билетов предоставляет уже авиакомпания. В этом году Крым пользовался небывалым спросом. Нагрузка на аэропорт была колоссальная. Рейсы прибывали из 64 регионов.

"Успешная реализация федеральной целевой программы позволила ввести уже к этому сезону дополнительные места стоянок, что и позволило принять столь рекордное количество воздушных судов и пассажиров. В настоящее время мы разрабатываем стратегию своего дальнейшего развития. Готовим техническое задание на реконструкцию взлетно-посадочной полосы номер 2", - сообщил Евгений Плаксин, генеральный директор ООО "Международный аэропорт Симферополь".

В 2014 году аэропорт принял 1 миллион 200 тысяч пассажиров. Открытие нового терминала в 2018 году в разы увеличило возможности. Сейчас даже в зимний период рейсы осуществляются по 20 направлениям. По поручению президента Крым должен обеспечить приём 10 миллионов пассажиров уже к 2025 году. Но, судя по нынешним темпам, результата достигнут гораздо раньше.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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