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Сергей Собянин провел прием граждан

14:56
  • среда
  • 06 октября 2021

Мэр пообщался с москвичами лично и по видеосвязи

Мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный прием граждан. Глава города пообщался с москвичами как лично, так и по видеосвязи. Какие вопросы прозвучали и какие решения приняты?

Григорий Хиревский задумал переехать с семьей в новый комплекс в Басманном районе, в том числе из-за пешей доступности к метро "Электрозаводская", но реальность идет вразрез с обещаниями застройщиков.

- Сейчас от нашего ЖК до метро можно добраться только минут за 20, причем по проезжей части под открытым небом. А при наличии нового моста - за 5-7 минут по пешеходной зоне в комфортных условиях, под защитой от ветра и ненастья.

Мост все-таки будет - он соединит Рубцовскую и Семеновскую набережные, станет частью крупнейшего транспортного узла "Электрозаводская". Здесь можно будет делать несколько пересадок, в том числе на Большую кольцевую линию. Одноименная станция уже открыта, а щитовую проходку всех тоннелей БКЛ планируют полностью завершить до конца года. Это мегапроект в московском метростроении. Длина нового подземного контура - 70 километров. Линия соединяет все радиальные ветки, и в будущем позволит пассажирам экономить на поездках до 30 минут.

"Мост планируется, мы начали его строить, думаю, в следующем году будет построен. Симпатичный пешеходный мостик будет соединять две набережные для того, чтобы дать доступ транспортному узлу - он серьезный, и станция БКЛ "Электрозаводская", и действующая станция, и через пару лет там будет запущена станция МЦД-3, там и сегодня есть строящаяся платформа. Когда соединится все вместе - будет серьезный транспортный узел. Что касается того мостика - мы в следующем году его построим без вопросов", - пообещал Собянин.

А жителя поселения Московский беспокоит состояние прудов. В его районе строится много новых парков, и пруды на этом фоне проигрывают.

"У нас рядом открылся новый парк, сейчас обещают еще один, в целом, все просто отлично. У нас есть несколько прудов, Передельцевские пруды и пруд на реке Зименке. Они не в очень красивом состоянии и контрастируют немного со всем остальным видом", - рассказал Александр Рогачев.

Например, в прошлом году открылся парк "Филатов Луг", который находится между жилыми кварталами города Московский и станцией метро. В парке обустроили велопешеходный маршрут, экотропу с площадками для отдыха, игровые и спортивные зоны. Всего с момента присоединения новых территорий благоустроено более 80 парков и скверов в Новой Москве.

"Правильно сказали - они контрастируют с теми работами, которые выполнены. Когда ничего не делалось, все выглядело хорошо. Жители обратились ко мне по поводу прудов, чтобы их благоустроили, почистили. К летнему сезону следующего года они будут приведены в порядок. А дальше будем заниматься обустройством общественных пространств. Там хороший микрорайон", - отметил мэр столицы.

Личный прием граждан мэр Москвы провел по поручению президента, встречи прошли в приемной главы государства. Жители просили ускорить строительство поликлиники в Коммунарке, а на Боровском шоссе установить лифты в надземном пешеходном переходе, а еще ускорить сроки сдачи спортивного комплекса в районе Некрасовка и организовать автобусный маршрут в Щербинке. По всем вопросам были даны поручения.

Наталья Тарасова, Александр Терентьев, Роман Лагунов. "ТВ Центр".

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