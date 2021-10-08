Европарламент осудил интеграцию России и Белоруссии

Депутаты также обвинили Минск в провоцировании миграционного кризиса

Новые меры по сдерживанию Москвы предложили принять в Европарламенте. Депутаты одобрили резолюцию, в которой осудили и объявили незаконной интеграцию России и Белоруссии. Дополнительными санкциями грозят и Минску. Его обвиняют в провоцировании миграционного кризиса.

Длинный список претензий и подозрений в адрес Москвы и Минска озвучили в Европарламенте. Старые песни - на новый лад. Депутаты недовольны прогрессом в создании Союзного государства. Действия, которые преступлением совсем не являются, пугают европарламентариев. Настолько, что добровольную интеграцию двух стран вдруг объявили незаконной. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии в Страсбурге.

"Лукашенко и Путин одобрили дальнейшую интеграцию в экономической и финансовой областях, а также создание объединённой военной сферы, общего нефтяного и газового рынка. Европарламент рассматривает это как нарушение суверенитета Белоруссии, поскольку её народ лишается права определять будущее своей страны. Не исключено, что Лукашенко продолжит торговать суверенитетом с целью получения большей поддержки от России", - говорится в документе.

Если Москва продолжит поддерживать Минск, ЕС примет новые меры по противодействию. Как водится, при поддержке США, европарламентарии открыто призывают Брюссель координировать каждый шаг с Вашингтоном. На резолюцию отреагировали в руководстве Союзного государства. Там заявили, что европейцы сами занимаются тем, в чём обвиняют Россию и Белоруссию. Попытки помешать диалогу двух независимых стран и есть покушение на суверенитет.

"Нет никаких оснований считать, что компетенция европарламентариев распространяется на планы и стратегические задачи, которые самостоятельно определяют для себя Россия и Беларусь как независимые и суверенные государства. И уж тем более недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии, к чему нет и не может быть никаких причин и предпосылок", - сказал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства.

Доводы разума в Страсбурге, скорее всего, не услышат. Тем более что поиск внешнего врага - хороший способ отвлечь внимание от внутренних проблем.

Например, миграционного кризиса. В нём, как считают парламентарии, виновата Белоруссия - плохо сдерживает потоки беженцев, стремящихся в Евросоюз. За несколько месяцев тысячи переселенцев незаконно проникли в Литву, Латвию и Польшу. В последней за сутки насчитали почти 700 попыток нелегального пересечения границы - рекордная цифра. Европейцы, которые так любят говорить о правах человека, с мигрантами почему-то не церемонятся.

Измученных и голодных беженцев со следами побоев регулярно находят белорусские пограничники. Некоторых - уже без признаков жизни. Очередную жертву двойных стандартов - молодого приезжего из Южной Азии - обнаружили два дня назад.

Бесчеловечные методы борьбы с нелегальной миграцией возмущают даже самих жителей Польши. В крупных городах прошла серия митингов. Участники призвали правительство вспомнить о хвалёных европейских ценностях.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram