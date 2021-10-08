Сергей Собянин посетил в больнице избитого в метро Романа Ковалева

Мэр поблагодарил пострадавшего за то, что тот вступился за девушку

Мэр Москвы Сергей Собянин проведал в больнице Романа Ковалева, пострадавшего в столичном метро. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Мэр поблагодарил Романа за то, что тот вступился за девушку. Собянин поручил руководству метрополитена выделить Роману помощь в размере двух миллионов рублей. Мэр поблагодарил за оперативность машиниста, дежурную и наряд полиции. Сегодня же в больнице пострадавшего также навестил начальник полиции на метрополитене.

Роман Ковалёв переживает сейчас только об одном, чтобы о случившемся не узнала мама. Но утаить инцидент, конечно, уже не получится. Впрочем, пострадавший уже потихоньку восстанавливается после жестокого избиения в вагоне метро и сегодня смог пообщаться с начальником полиции столичной подземки.

"Приятно, что есть в нашем обществе такие герои, которые не отвернулись. Именно проявили свой гражданский долг, свою гражданскую позицию, вступили в схватку с этими негодяями, которые так вот себя вели, нарушая закон, нарушая порядок общественный", - заявил начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов.

Молодой человек смог детально объяснить, что произошло. По его словам, он попросил шумную компанию вести себя спокойнее. Однако в ответ вместо слов и извинений началась драка.

"Попросил вести себя потише того, кто в красной куртке был. Он ко мне вплотную подошел, вот, и мне прилетает не с него, а с боку, с его товарищей. Даже не заметил, прям в челюсть. Вот и осел на несколько секунд, они начинают меня мутузить. Да, который как раз сидел у входа и вот через одного, по-моему, в длинной куртке синей, как раз от него сначала прилетело", - вспомнил пострадавший Роман Ковалев.

Роман поступил в больницу с множественными гематомами и переломом носа. Остановить потасовку в том числе помогла и другая пассажирка, которая нажала кнопку экстренного вызова в вагоне и сообщила машинисту о том, что происходит. Руководитель Следственного комитета предложил представить женщину к медали "За содействие".

"Неравнодушие одной из свидетельниц помогло сократить время поимки преступников до минимума. Мы уже с ней встретились и поблагодарили за помощь. Мы призываем пассажиров при возникновении каких-либо ЧС в вагонах метрополитена пользоваться системой связи пассажир-машинист в экстренных ситуациях", - рассказал замначальника метро, начальник службы безопасности Андрей Кичигин.

На станции хулиганов уже ожидала полиция. Однако при задержании нападавшие оказали сопротивление правоохранителям. Кроме того, один из них угрожал предметом, похожим на нож, а другой достал перцовый баллончик. Дело передали в Следственный комитет и теперь троим арестованным - все уроженцы Дагестана - грозит уголовное дело не только по статье "Покушение на убийство", но и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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