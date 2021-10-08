Собянин рассказал о развитии паллиативной помощи в Москве

Мэр выразил благодарность всем, кто помогает тяжелобольным пациентам

В Москве в рамках программы развития паллиативной помощи уже к концу этого года будет открыто отделение сестринского ухода "Люблино". Сейчас там заканчивается капитальный ремонт. Готовность в пятницу оценил мэр Москвы, Сергей Собянин выразил благодарность всем, кто помогает тяжелобольным пациентам: медикам, волонтерам, сотрудникам благотворительных организаций.

В доме сестринского ухода "Люблино" пока обживается медицинский персонал - в здании только закончился капитальный ремонт. Нужная техника облегчает уход за пациентами. Например, подъёмник позволяет перемещать лежачего больного. Раньше, чтобы его поднять или перевернуть, зачастую нужна была помощь двух человек. Теперь достаточно нажать кнопку на пульте управления.

Пациентам понравятся многофункциональные тумбочки и все полезные приспособления на расстоянии вытянутой руки. Умный коврик разработан для тех, кто может сам вставать, но есть риск, что без дополнительной поддержки человек упадет.

В доме сестринского ухода помогут тем, кто не нуждается в наблюдении врача, чье состояние стабильно, необходим лишь медицинский уход. Безбарьерная среда упрощает перемещения. К примеру, широкие дверные проёмы позволяют вывозить больных на прогулку прямо на кровати. 86 мест для пациентов и еще больше - для их родных.

"Палаты большие. Предусмотрено круглосуточное пребывание родственников, мы всегда приветствуем, когда родственники остаются с нашими пациентами, если они хотят находиться рядом со своим родным и близким. Мы предоставляем спальное место", - рассказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи ДМЗ Москвы Татьяна Кравченко.

Здесь будут рады детям и домашним питомцам. Открыты двери и для волонтеров. Здесь будут работать более 200 человек. Сестринский дом - один из четырех центров паллиативной помощи, в которых ремонт идёт или уже заканчивается.

"Сделали патронажную помощь на дому, в которой одномоментно обслуживается около 17 тысяч человек, развернут коечный стационарный фонд. Около тысячи коек сейчас работает на паллиатив. И большая программа создания новых сестринских корпусов. Это еще около 500 коек, по сути, в полтора раза паллиативная помощь в Москве стационарно увеличится", - сообщил Собянин.

Все центры помощи спроектированы по единому стандарту. "Тяжелая, сложная, но очень нужная помощь. И благодарен всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии, этому направлению, надеюсь, что в сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города эта ситуация будет значительно улучшаться", - отметил Собянин.

Дом сестринского ухода "Люблино" открыт в одном из корпусов больницы имени Демихова. Первых пациентов, нуждающиеся в постоянном уходе, новый медицинский центр примет уже в ноябре.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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