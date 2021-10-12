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Правительство Москвы одобрило законопроект о бюджете

15:46
  • вторник
  • 12 октября 2021

Документ рассчитан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Основные параметры бюджета:

  • Доходы Москвы в 2022 году, согласно документу, превысят 3,261 триллиона рублей, расходы составят более 3,633 триллиона рублей;
  • в 2023 году доходы столицы составят 3,444 триллиона рублей, расходы запланированы в размере 3,732 триллиона рублей;
  • в 2024 году данные параметры будут равны 3,637 триллиона рублей и более 3,862 триллиона рублей соответственно;
  • дефицит бюджета в 2022 году составит 372 миллиарда рублей, в 2023 году - 288 миллиардов рублей, в 2024 году - 225,1 миллиарда рублей.

Доходы бюджета Москвы по итогам 2021 года составят 3,1 триллиона рублей, что на 20% выше уровня 2019 года, сказали в пресс-службе мэра и правительства столицы. Там добавили, что показатели свидетельствуют о возвращении городской экономики и бюджетных параметров на "докризисную траекторию устойчивого роста".

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