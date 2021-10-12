В Крыму завершат разминирование теплохода "Жан Жорес"

Уникальная операция стартовала несколько лет назад

В Крыму при разминировании затонувшего судна "Жан Жорес" на поверхность подняли грузовую полугусеничную машину времен Великой Отечественной войны. После реставрации раритет передадут в музей Феодосии.

Ходовая часть весом три тонны трещит и чуть ли не разваливается во время подъема из воды. Это все что осталось от полугусеничного вездехода. Водолазы-пиротехники обнаружили машину в ходе разминирования 4-го трюма затонувшего теплохода "Жан Жорес".

"Водолазам приходится находиться в стесненных условиях. То есть это трюм, видимости, как правило, нет, потому что ил. Они размывают грунт, ничего не видно в темноте. Она была среди боеприпасов – 152 миллиметра, и они вырезали борт специально для подъема этой машины", - рассказал Андрей Антипов, начальник отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

ЗИС-33 пролежал на дне почти 80 лет. Морская вода уничтожила кузов и кабину. Но оставшейся части будет достаточно, чтобы отреставрировать редкую технику. Эксперты оценили состояние находки как удовлетворительное. Спасатели уже передали грузовик в краеведческий музей Феодосии.

"Это будет достаточно символичным актом после восстановления в год 80-летия начала десанта – размещение в нашей экспозиции, как дань памяти героям десанта. В Крыму таких автомобилей нет. То есть в рабочем состоянии или в музейных экспозициях", - сообщил Александр Родионов, директор Феодосийского музея древностей.

"Жан Жорес" затонул в разгар Керченско-Феодосийской операции. Транспорт участвовал в высадке десанта в декабре 1941 года, а затем дважды доставлял подкрепление и боеприпасы. 16 января порт атаковала немецкая авиация. Теплоход, спасая ценный груз, вышел в море, но, возвращаясь в кромешной темноте, подорвался на магнитной мине в 3 километрах от берега. Поднять или сдвинуть судно без полного разминирования невозможно, поэтому спасатели несколько лет назад начали уникальную операцию.

"За три года было поднято более 30 тысяч взрывоопасных предметов. Из них более 30 - авиационные бомбы", - заявил Аркадий Ожигин, начальник ГУ МЧС России по Республике Крым.

Температура Черного моря сейчас примерно 13 градусов. Даже в сухих гидрокостюмах через два часа работы тело начинает промерзать. Видимость на глубине 16-18 метров практически нулевая. Спасатели продвигаются на ощупь. Ведь в архивах даже не сохранилась планировка теплохода. Нет и точных данных о количестве боеприпасов на борту. Каждое погружение – это сотни и тысячи обезвреженных снарядов.

Проржавевшие и изъеденные солью взрывоопасные предметы – это лишь малая часть того, что удалось поднять с теплохода "Жан Жорес". Здесь снаряды для авиационной пушки и для крупнокалиберной артиллерии. Единственное, что помогало спасателям при работе там, на глубине – условия хранения боеприпасов. Они лежали отдельно от взрывателей.

Но даже в таком отсыревшем виде – это все еще опасный груз. Каждый предмет пиротехники бережно укладывают в грузовик и вывозят на полигон для уничтожения.

В этом году работы по разминированию начались 6 сентября. Погода позволила сделать водолазам 10 погружений. Еще одно запланировано на 15 октября.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Феодосия, Республика Крым.

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