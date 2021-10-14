Собянин отметил кратный рост числа ресторанов и кафе в Москве за несколько лет

Они стали еще одной визитной карточкой столицы

Мэр Москвы Собянин в четверг выступил на презентации первого гида Michelin по российской столице. Он рассказал о росте числа ресторанов в Москве в три раза, кафе - в два раза.

"В Москве очень много звезд, но мишленовских еще не было. Я поздравляю с этим событием. У Москвы большие гастрономические, исторические корни. <…> Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры. Сегодня улицы превращаются в гастрономические кварталы. Количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, количество уличных кафе - в два раза. И сегодня можно гулять по улицам Москвы на экскурсии в летние кафе и рестораны. Я горжусь, что рестораны Москвы стали еще одной визитной карточкой нашей замечательного города", - заявил Собянин (цитата по АГН "Москва").

По его словам, рестораны Москвы стали визитной карточкой города. Они привлекают в столицу миллионы туристов из России и других стран.

"Я очень благодарен Michelin, что он обратил на наш город внимание, на наши замечательные рестораны, особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации, это большая моральная поддержка", - сказал Собянин.

Мэр выразил благодарность поварам, которые продолжают работать в условиях пандемии, а также инвесторам – они продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса Москвы.

Церемония вручения звезд "Мишлен" московским кафе и ресторанам проходит в четверг вечером в столичном концертном зале "Зарядье". Москва стала первым городом СНГ, в котором "Мишлен" отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия - 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид. Московский гид состоит из 69 заведений.

Первые в истории России звезды Michelin получили 9 московских ресторанов: по одной звезде у семи ресторанов - "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и CABBA; по 2 звезды получили два ресторана – это Artest Chef's Table и Twins Garden.

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