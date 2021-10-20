Догнать и перегнать: в Крыму увеличивают промышленное выращивание маслин

В Крыму в самом разгаре период сбора оливок

На Южном берегу Крыма из-за благоприятного климата возможно промышленное выращивание этих плодов. Учёные постоянно выводят новые сорта, в том числе и более морозостойкие. И с каждым годом объём урожая увеличивается.

Для Николая Процика – этот урожай юбилейный. Он работает в Никитском Ботаническом саду уже 35 лет. Знает, какую ветку можно нагнуть, чтобы собрать плоды, а где придется забраться на стремянку. Опыт помогает собирать до 16 килограммов за день.

"Мы собираем всю подряд маслину. А потом сортируем. Зеленые к зеленым, крупная к крупным, мелкая к мелким. Потому что вы видите, что на дереве висит и мелкая, и крупная", - говорит он.

Тупая и остроконечная, круглая и овальная, матовая и глянцевая - да еще и разнообразной степени зрелости. Определяют по цвету. Ярко-зеленые оливки еще твердые и очень горькие, а черно-фиолетовые, те что по-нашему называют маслины, более нежные и с непредсказуемым вкусом – он меняется в процессе созревания, который длится до двух месяцев.

"С участка мы собираем в среднем 3-3,5 тонны - это урожайность сопоставимая с урожайностью в Италии, Испании или Греции", - говорит заведующий лабораторией южных плодовых и орехплодных культур НБС Серей Цюпка.

Эта роща – экспериментальная. На одном гектаре порядка девяти сотен деревьев. Возраст каждого не превышает 50 лет.

Сочи и Южный берег Крыма – пожалуй единственные территории в России, где возможно промышленное выращивание оливок. Да вот только свободных участков не так много. Поэтому ученые Никитского Ботанического Сада пытаются вывести новые сорта: морозостойкие и плодовитые. Так, чтобы даже в небольших частных хозяйствах урожай был максимально маслянистым.

Растение на полуостров завезли еще греческие и генуэзские колонисты. Так что у крымских гибридов в основном европейские корни. Селекцией здесь занимаются с 19 века. В коллекции уже более 260 сортов. Но чтобы вывести идеальный, требуются столетия.

"Маслина достаточно долгорастущая и долгоживущее растение, и поздно вступает в плодоношение. Гибрид полученный начинает плодоносить только на 12-й год и еще 2-3 десятилетия надо, чтобы протестировать его. И это будет только гибрид первого поколения", - объясняет Сергей Цюпка.

Ускорить процесс может молекулярная биология. Ученые сейчас пополняют банк ДНК, в нем образцы сотен сортов. На их основе создаются маркеры, чтобы определять качества будущего дерева на раннем этапе.

"Получив сеянец и имея уже несколько первых листьев, выделив из них ДНК и амплифицировав, проанализировав присутствие этих генов и работу этих генов, можно будет достоверно сказать, что данный выведенный, полученный новый генотип обладает тем или иным качественным признаком", - говорит заведующая лабораторией геномики растений и биоинформатики НБС Валентина Цюпка.

Высокая устойчивость к засухе, жаре, морозу, продуктивность, качество масла, консистенция мякоти – десятки маркеров сделают селекцию точнее и в разы быстрее уже в ближайшем будущем.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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