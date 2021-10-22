Собянин рассказал о развитии городской сети Центров амбулаторной онкопомощи

Москва продолжает реконструкцию и создание современных онкоцентров

В Москве продолжается создание и реконструкция современных онкологических центров, которые соответствуют всем современным стандартам. Полностью готов к открытию уже четвертый подобный онкодиспансер. В пятницу обновленный корпус осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что комплекс таких центров позволяет успешно бороться с 90 процентами разновидностей рака.

Теперь все этапы онкологической помощи в одном месте. После капитального ремонта девятый корпус городской клинической онкологической больницы №1 - не узнать. Получить консультацию здесь смогут свыше 140 тысяч человек в год. Это на 30 процентов больше пропускной способности прежнего диспансера. Попасть на прием к онкологу в новый Центр амбулаторной онкологической помощи можно будет в самые короткие сроки без очередей. И самое главное - по новым стандартам. Для диагностики закупили самое современное оборудование.

Кабинеты профильных специалистов оборудованы всей необходимой медицинской техникой. Поэтому, к примеру, выполнить биопсию молочной железы под контролем УЗИ можно уже во время первичного приема. В Центре есть и операционная для проведения малоинвазивных вмешательств.

И тут же стационар дневного пребывания, где пациенты могут отдохнуть после процедуры под наблюдением врача. Комфорт в этом центре - ключевой принцип. Для пациентов постарались сделать домашнюю обстановку. В каких условиях будет проходить лечение, в пятницу оценил Сергей Собянин и рассказал о дальнейшем развитии онкологической помощи.

"С 1 января следующего года в Москве вводятся дополнительно стандарты, высокие стандарты лечения онкологических заболеваний. Еще по четырем нозологиям. Это охватывает 90 процентов всех онкологических заболеваний в Москве", - рассказал Собянин.

Таких центров уже три в столице. Этот станет четвертым. Он рассчитан на жителей Центрального округа столицы. Также здесь будут получать помощь москвичи еще семи округов, страдающие злокачественными опухолями головы и шеи.

"Мы вводим еще мониторинг работы этих центров с точки зрения качества обслуживания, доступности и мнения самих людей о помощи, которую они получают в этих центрах. Чтобы мы по каждому центру видели, как эта работа построена", - отметил Собянин.

Всего месяц назад такой центр открылся для жителей западного округа на территории Боткинской больницы.

Москва в этом году выделила 1,5 миллиарда рублей на исследование эффективности новых препаратов и схем лечения, которые появились в мировой онкологической практике, но пока не вошли в клинические рекомендации.

"Мы получаем бесценный клинический опыт, который позволит нам в будущем планировать потребность в тех или иных препаратах", - сказала заместитель директора Московского клинического центра имени Логинова по онкологии Людмила Жукова.

По итогам исследования - лекарства будут внедряться.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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