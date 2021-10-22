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Собянин вручил авторам 18 проектов премию "Новатор Москвы"

17:17
  • пятница
  • 22 октября 2021

Изобретения важны для экономики города

Москва - один из самых успешных городов мира в области изобретательства. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время награждения столичных изобретателей премией "Новатор Москвы".

"Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дают возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения", - сказал Собянин.

При этом данные изобретения важны для экономики города. "Надеюсь, что это направление будет глобальным трендом развития нашего города. Современные города не могут жить и развиваться без изобретений", - сказал мэр.

Собянин рассказал, что столица получила статус инновационного кластера. По патентам город занимает одно из первых мест среди городов Европы.

В этом году авторами проектов стали более тысячи новаторов. Победителями стали авторы 18 уникальных проектов.

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