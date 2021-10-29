Собянин назвал сроки завершения строительства нового комплекса Склифа

В пятницу мэр Москвы проверил ход строительства здания

Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус скорой помощи НИИ имени Склифосовского. Мэр Москвы подчеркнул - несмотря на длинные выходные, строительство объектов здравоохранения продолжается в плановом режиме. Новый корпус будет оборудован современной аппаратурой, это позволит значительно увеличить пропускную способность приемного отделения экстренной службы.

В НИИ Склифосовского даже в выходные дни - поток пациентов. И плановых, и экстренных. Кареты скорой помощи пребывают регулярно. Здесь тоже есть свои часы пик, когда на небольшой площади медикам не развернуться. Особенно ощутимо это стало, когда были развернуты дополнительные койки для больных с ковидом.

"Конечно, мы справлялись и справляемся с этой работой, но иногда возникают такие моменты, когда становится некомфортно как докторам, так и пациентам. В пиковые нагрузки возникает большое скопление людей на небольшой территории", - рассказала Наталия Дроздова, замдиректора по лечебной работе, главный врач НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Чтобы как можно быстрее разгрузить Склиф, на его территории сейчас возводится новый корпус скорой помощи. Это пост, где будут принимать всех пациентов и уже отсюда разделять их на экстренных или плановых. Здесь будет своя "красная", "желтая" и "зеленая" зоны в зависимости от степени тяжести заболевания. Места хватит на всех. И это первый новый корпус, который возводится на территории Склифа за последние 40 лет, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скоропомощные корпуса - это места, куда везут по экстренной помощи больных. Они разбросаны в действующих сегодня больницах, сделанных по старым стандартам, и многие из них не отвечают современным требованиям, являясь узким горлышком для оказания экстренной помощи. Здесь, на территории Склифа, возводится современный корпус. Для того, чтобы здесь оказывать современную, экстренную помощь, требуется создание такого мощного большого корпуса, который бы обеспечивал комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый корпус оснастят современным оборудованием. Томографы, передвижные рентгены, УЗИ, МРТ - все необходимое эндоскопическое и лабораторное оборудование. Здесь развернут гибридные операционные, где одновременно смогут выполнять несколько оперативных вмешательств. Корпус рассчитан на приём до трехсот неотложных пациентов в день, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи. В зависимости от состояния, отсюда их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы для продолжения лечения. С открытием нового корпуса появится больше места для приема плановых больных.

"Как раз приемное отделение полностью переедет сюда, а на его месте у нас будет плановый прием расширен, потому что у нас есть пациенты, которые приходят планово. И это даст нам большие площади, больше возможностей для планового приема", - сообщил Сергей Петриков, директор ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Корпус адаптирован и для приема санавиации. Вертолетную площадку обустроят на крыше здания. С основным корпусом новое здание объединит надземный переход. Сейчас строительство завершено практически наполовину. А первых пациентов здесь примут уже в 2022 году.

Елена Сахно, Илья Ушаков, Сергей Миронов. "ТВ Центр".

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