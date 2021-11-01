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Собянин объявил о возобновлении акции помощи пожилым #МыВместе

12:32
  • понедельник
  • 01 ноября 2021

К акции готовы подключиться более 2,5 тыс волонтеров

Сергей Собянин посетил московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, где пообщался с волонтерами и представителями крупных торговых компаний.

Мэр рассказал, что сейчас в режиме самоизоляции находятся около 3 миллионов пожилых людей. Им требует постоянная помощь, в том числе психологическая.

"В городе работает горячая линия комплекса социальной защиты населения, который уже 1,5 года оказывает большую помощь для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Но, конечно, очень важно, чтобы помимо государственных служб работали в этом направлении и общественные организации, все люди неравнодушные", - сказал мэр, общаясь с участниками акции #МыВместе.

Собянин поблагодарил всех, кто участвует в оказании помощи нуждающимся горожанам.

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