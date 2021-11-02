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Собянин одобрил создание цифровой платформы для обучения водителей такси

17:13
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Она должна стать основным инструментом распространения знаний среди московских таксистов

Столичное правительство выделило 59,5 миллиона рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформа объединит в себе четыре информационно-образовательных блока. Первый - блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения.

Второй - это пассажирский сервис, который, в частности, включает в себя правила работы с агрегаторами и взаимодействие водителя с пассажирами. Третий блок - москвоведение, получение базовых знаний по истории и топонимике столицы.

Также в платформу войдет блок по русскому языку, в том числе для тех, у кого русский язык не является родным.

"Планируется, что цифровая платформа станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов", - отметили в пресс-службе.

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