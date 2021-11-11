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Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски в транспорте

15:01
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Он также рассказал о проведении усиленной дезинфекции метро

Более 6 тысяч вагонов столичного метро ежедневно проходят санитарную обработку. По масштабам дезинфекции в период пандемии коронавируса Москва - лидер среди других городов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил электродепо "Солнцево".

Безопасность пассажиров – приоритетная миссия, признаются сотрудники московского метрополитена. Поэтому в период пандемии мероприятиям по дезинфекции вагонов уделяется вдвое больше внимания, чем в доковидные времена.

"Из физических методов в настоящее время в метро применяются не только передвижные УФ-установки, которые могли быть использованы только в ночное время и в отсутствии людей. Сейчас в новом подвижном составе есть УФ-облучатели, которые встроены в систему кондиционирования, они работают автоматически, что позволяет постоянно обеззараживать воздух в вагонах", - говорит начальник медицинской службы КЦДИ ГУП "Московский метрополитен" Вера Железь.

Ежедневно на обработку вагонов и станций метро выходит более 4 тысяч человек. Уборка производится как классическим способом с помощью влажной тряпки и веника, так и инновационными методами. По словам специалистов столичной подземки, такие пушки теплового распыления антисептика позволяют надолго защитить поверхности внутри вагона от вирусов и бактерий.

"Сюда заливается полимерный антисептик. И он преобразует данный раствор в горячий туман на поверхности, это ручки, перила, кресла. Почему полимерный антисептик? Потому что он оставляет поверхность большее количество времени защищённой. То есть поверхность остаётся защищённой до 10 дней", - говорит дезинфектор отдела профилактических мероприятий КЦДИ ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Коновальчиков.

"На сегодняшний день в московском метрополитене увеличена кратность по дезинфекции объектов и подвижного состава. В приписном парке метро 6 тысяч вагонов. До двух раз проходят обработку дезинфицирующими средствами. Пассажирская зона, поручни эскалаторов, ручки дверей, кассовые блоки мы дезинфицируем один раз в два часа", - говорит начальник дирекции инфраструктуры КЦДИ ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Дощатов.

Но какой бы ни была санобработка, средства индивидуальной защиты по-прежнему необходимы во время поездок. Об этом напомнил столичный мэр, который сегодня посетил электродепо "Солнцево".

"Для чего мы это делаем? Для того, чтобы пассажиры, миллионы людей, москвичей, которые ежедневно передвигаются на общественном транспорте, не испытывали проблем, не создавалась толчея. Таким образом как можно менее напряжённая обстановка и меньше плотных контактов. Но помимо этого, требуется серьёзная санитарная обработка подвижного состава и метрополитена, и трамваев, и автобусов, и пригородных электричек", - сказал Собянин.

Все антисептические средства, которые применяют в общественном транспорте, сертифицированы, а также рекомендованы Роспотребнадзором. Кроме того, на каждой станции размещены аппараты с бесплатными санитайзерами. Всего в столичной подземке их порядка 3 тысяч, и пользуются ими ежедневно больше миллиона человек.

Столичный мэр также напомнил, что сейчас в метро можно пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Мобильные лаборатории открыты на 12 станциях подземки.

Илья Данильцев, Ксения Игнатова, Станислав Ильин, Дмитрий Панов и Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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