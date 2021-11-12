Собянин осмотрел медицинский технопарк в Курьянове

Этот технопарк - один из самых удачных примеров новой индустриализации столицы

Свыше 2 тысяч компаний и 68 тысяч рабочих мест - Сергей Собянин сегодня рассказал о развитии московских технопарков. Он посетил один из них - "Мосмедпарк" - на юго-востоке столицы.

По словам мэра, созданный там научно-технологический комплекс - один из самых удачных примеров новой индустриализации столицы. Инфраструктура позволяет провести полный цикл разработки лекарств и специальных изделий - от изготовления прототипа до клинических исследований, регистрации и производства. Мэр отметил, что сотрудники технопарка вносят ощутимый вклад в борьбу с пандемией.

"Во время пандемии необходимо было нарастить объёмы мощности в нашей фармацевтической и московской промышленности, медицинских изделий. Я благодарен производителям, которые нарастили в 1,5-2 раза эти объёмы. Но помимо известных лекарств и препаратов потребовалось новое инновационное решение, новые препараты и, конечно, фармацевтика, в целом, да и технические лаборатории включились в эту работу", - сказал Собянин.

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