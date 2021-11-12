Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Мэр столицы посетил "Мосмедпарк"

Технопарки Москвы вносят ощутимый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая одну их таких площадок. Научно-технологический кластер в сфере медицины был создан всего за три года в Курьянове. В этом технопарке проводят полный цикл создания лекарств и медизделий - от их разработки до изготовления прототипа, клинических исследований, регистрации и производства.

Это систему для внутривенного вливания растворов проверяют на прочность соединений. Размещают в специальном устройстве, подключенному к компьютеру и дают нагрузку в 2 килограмма.

Буквально на каждом квадратном метре медицинского технопарка "Мосмедпарк" - какая-нибудь испытательная установка или научная лаборатория. Инфраструктура парка позволяет провести полный цикл разработки лекарств и медицинских изделий – от изготовления прототипа до клинических исследований, регистрации и производства.

"Мы сможем облегчить жизнь наших производителей, отечественных, в основном, которым необходимо вывести свои изделия на рынок для реализации своей продукции", - отметил генеральный директор компании резидента технопарка "Мосмедпарк" Игорь Козлов.

Особенно востребованы различные тест-системы. Синтезатор ДНК и РНК может создавать отдельные участки различных вирусов. Технология сейчас очень востребована для ПЦР-диагностики.

Эта биотехнологическая лаборатория дает возможность провести полный цикл исследований от генного секвенирования до создания активной молекулы. Как разместились резиденты под одной крышей, в пятницу оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня здесь, на этой площадке, создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний: начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитают около двух тысяч инновационных предприятий", - сообщил Собянин.

В стенах медицинского технопарка расположилась и испытательная лаборатория по контролю качества лекарственных средств. Например, с помощью этого прибора проводят анализ на механические и видимые включения.

"Видимые механические включения - это очень опасно. Механические включения могут попасть в ампулу, инъекционный раствор, например, на производстве, когда нарушен производственный процесс", - рассказала заместитель заведующего отделом физико-химических испытаний Диана Заславская.

Этот же раствор в другом аппарате проверяют и на невидимые механические включения, которые человеческому глазу уже не заметны.

"Во время пандемии необходимо было нарастить объёмы мощности в нашей фармацевтической и московской промышленности, медицинских изделий. Я благодарен производителям, которые нарастили в 1,5-2 раза эти объёмы. Но помимо известных лекарств и препаратов потребовалось новое инновационное решение, новые препараты и, конечно, фармацевтика, в целом, да и технические лаборатории включились в эту работу", - сказал Собянин.

В ближайшие годы мощности увеличатся. Технопарк "Мосмедпарк" расположился в здании бывшей инфекционной больницы №3. Сейчас здесь 30 резидентов. Но к концу следующего года отремонтируют оставшиеся корпуса - и у других медицинских компаний тоже появится возможность воспользоваться налоговыми льготами технопарка.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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