Собянин рассказал о благоустройстве Хрустального переулка

Оно будет "максимально бережным и щадящим", заявил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благоустройство Хрустального переулка будет "максимально бережным и щадящим". Об этом говорится в сообщении на персональном сайте Собянина.

По словам мэра, улица ранее выпала из городского пространства в связи с комплексной реконструкцией Средних торговых рядов. В этом году планируется завершение этих работ - в обновленном памятнике архитектуры разместятся музеи Московского Кремля.

В 2022 году в Хрустальном переулке восстановят одностороннее движение в сторону Варварки и сделают несколько парковочных карманов для машин.

"Но большая часть городского пространства будет отдана пешеходам. Широкие гранитные тротуары по обеим сторонам Хрустального переулка сделают прогулки максимально комфортными для всех категорий горожан", - говорится в сообщении Собянина.

Мэр призвал высказать свое мнение о проекте на сайте "Активный гражданин".

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