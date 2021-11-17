Собянин заявил о необходимости уменьшить число мигрантов на стройках Москвы

В регионах есть много высококвалифицированных специалистов

Столичный рынок труда ожидают серьезные изменения. В среду Сергей Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках в городе. Во время осмотра нового дома по программе реновации, который уже готов к заселению, состоялся разговор по этому поводу между мэром Москвы и директором фирмы-подрядчика. По мнению главы города, в российских регионах есть много высококвалифицированных специалистов, которые могут работать на столичных стройках.

Басманный район - исторический центр столицы. Найти здесь площадку для строительства жилых домов по программе реновации было не так-то просто. Но теперь дом №47 на Бауманской улице - образец того, какой может быть многоэтажка среди старинных особняков. Новостройка в черно-белой гамме - из пяти секций с разным количеством этажей. Самый высокий - 10-й. Окна одного из фасадов выполнены в арочном варианте.

Закрытый благоустроенный внутренний двор - мечта каждой мамы. В самом доме, для безопасности установили автоматические системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Во всех квартирах - качественный современный ремонт.

И что самое удобное - вещи перевозить недалеко. Старая пятиэтажка на Госпитальном валу - буквально в одной станции метро. Здесь уже все готовятся к переезду. Переселение планируют начать в январе следующего года. В новый дом на Бауманской улице переедут 237 семей из трех пятиэтажек на Госпитальном валу. На встречу с будущими новоселами в среду приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю с будущим новосельем. Дом получился шикарный, с подземным гаражом, своей площадкой. Мы же обещали вам. А вы не верили. Мы же никого никогда не обманываем. Как говорим, так и делаем", - сказал мэр.

Общаясь с руководителями компании-застройщика, которая участвует в программе реновации, Сергей Собянин подчеркнул, что на стройки необходимо привлекать больше российских граждан.

"Другого качества люди, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - отметил Собянин.

Всего по программе реновации в Басманном районе столицы предстоит расселить 26 домов и предоставить новые квартиры трем с половиной тысячам москвичей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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