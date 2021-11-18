В Крыму проведут масштабное исследование культурных объектов

Эксперты планируют завершить работу через полгода

Масштабное исследование объектов культурного наследия началось в Крыму. Группа учёных изучает состояние шедевров архитектуры. По результатам проверки некоторым из них присвоят охранный статус, а также подготовят комплексный план по сохранению культурного ансамбля прибрежной зоны.

Екатерина Солнце водит экскурсии по нетуристической Ялте. Дореволюционные особняки из натурального крымского камня со сказочными башнями, деревянными резными порталами и балконами с восточным орнаментом – таврический романтизм, который многие называют исчезающим.

"Это те дома, которые после установления советской власти были поделены на квартиры. Чаще всего это коммуналки. В советское время пристроены отдельные входы, в 90-е и 2000-е пристройки более основательные изменили облик. Либо же, как в случае с дачей Меллер-Закомельских, здесь была турбаза, санаторий", - рассказала научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Екатерина Солнце.

В 2009 году особняк лишился статуса "выявленный объект культурного наследия". Только после обращения местных жителей дому со 140-летней историей все-таки вернули охранный статус. Чтобы не регулировать такие ситуации в экстренном режиме, в Ялте решили предметно исследовать каждый уголок прибрежной территории.

"Одно из главных достижений этой задумки заключается в том, чтобы посмотреть на южный берег Крыма, на его культурный, исторический ландшафт одними глазами - когда один эксперт проходит все южнобережье от Фороса до Гурзуфа, а возможно и до Алушты, и выявляет объекты практически по одной методике", - сказал Станислав Вишневский, доцент кафедры садово-паркового хозяйства ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского.

В группе - 7 человек. Историки и краеведы, специалисты по ландшафтной архитектуре, дендрологии и гидрологии. По итогам обследования составляется аналитический план. На карте - ценные объекты и уровень их сохранности.

"В парке Меллас дворец имеет охранный статус как объект культурного наследия федерального значения. Сам парк имеет статус как особо охраняемая природная территория. То есть здесь охраняются растения, деревья, но не охраняется историческая планировка, малая архитектурная форма", - сказала Елена Витенберг, руководитель движения "Берег-парк".

Беседки и фонтаны, подпорные стены и бюветы, в которых когда-то была минеральная вода, ротонды и смотровые площадки, набережные и искусственно созданные из валунов берегоукрепляющие заграждения и даже ландшафтные виды, по мнению экспертов, должны получить охранный статус, например, памятник садово-паркового искусства.

Культурный и исторический интерес представляют даже гидротехнические сооружения, благодаря которым и стало возможным создание таких парков на южном берегу. Например, здесь в Форосе вода из подземных источников и гор не уходит в море, а задерживается в фонтанах и прудах, а затем перераспределяется по парку.

Эксперты планируют завершить исследования через полгода и представить план сохранения прибрежной зоны как единого рукотворного культурного ландшафта.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр". Южный берег Крыма.

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