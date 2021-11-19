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Минобороны эвакуировало более 200 человек из Афганистана

08:46
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Самолеты приземлились в Подмосковье

Этим утром на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлились самолёты Минобороны. По поручению Владимира Путина в Москву из Афганистана доставили наших соотечественников и граждан других государств.

В ходе этой операции три военно-транспортных Ил-76 привезли в Кабул огромную партию гуманитарной помощи. А после разгрузки эвакуировали более 200 человек, которые пожелали покинуть республику. В их числе россияне, а также граждане Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана. В полёте их сопровождали российские военные врачи. Сейчас пассажиры проходят таможенный и санитарный контроль.

Ситуация в Афганистане резко обострилась в начале августа после того, как США и НАТО поспешно вывели оттуда свои войска. Всего через несколько дней сторонники запрещённого в нашей стране движения "Талибан" без боя вошли в Кабул. И уже 7 сентября был оглашён состав нового правительства, которое пока не признала ни одна страна мира.

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