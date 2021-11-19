Собянин рассказал о модернизации Морозовской больницы

Мэр осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии

В Москве на базе Морозовской больницы открылся новый городской детский центр трансфузиологии. Он позволит в два раза увеличить объёмы доступной детской донорской крови, а еще внедрять новые технологии и заниматься научными исследованиями. Медицинский комплекс сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. О таком комфорте и удобстве работы врачи могли только мечтать. В трехэтажном здании появились современная лаборатория, зал для комфортного переливания крови и даже забора костного мозга.

"50% всех переливаний крови детям в Москве - это Морозовская больница. У детей есть особые потребности. Обязательно фильтрованные должны быть компоненты. Онкологическим, гематологическим больным нужно убирать лейкоциты. Это облучение. То есть определенные потребности у детей, которые мы должны соблюдать!" - сказала Дана Павлова, руководитель городского центра детской трансфузиологии ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ".

Больше донорских кресел, больше установок и аппаратуры. Это позволит увеличить потоки, перерабатывать больше крови, то есть не только осуществлять ее забор, но и разделение на компоненты. Донорская кровь необходима десяткам отделений, в которых лечат и оперируют детей.

"Сегодня здесь, в Морозовской больнице, в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии - единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, который дает возможность увеличения донорской крови, оборот ее, подготовку, в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями", - сказал Собянин.

Реконструкция здания 1902 года постройки была проведена за 2 года. Благотворительную поддержку городу оказала компания "Россети". Удалось сохранить исторический облик фасада, укрепить фундамент и фактически построить дом заново.

В клинико-диагностической лаборатории Морозовской - также современное инновационное оборудование. Оно поможет проводить молекулярно-генетические исследования для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Масс-спектрометр запускает анализ для поиска значимых мутаций в генах. Это очень поможет как в диагностике заболеваний, так и при подборе оптимальной схемы лечения.

"Было закуплено оборудование. Уникальное, над созданием которого работали в том числе и специалисты "Сколково". Это оборудование позволяет нам верифицировать, подбирать донора, подбирать таргетную терапию", - заявила заместитель главного врача по онкологии Элла Кумирова.

Кроме того, появилась возможность оперативно получать сведения о прогнозной переносимости лекарственных препаратов, что улучшает качество жизни ребенка. В отделении трансплантации костного мозга за 3 года работы выполнено более 170 трансплантаций. Стволовые клетки излечивает целый ряд смертельных заболеваний. От онкологии, анемии, иммунодефицитов до болезней кроветворения.

Новое оборудование позволяет выделять стволовые клетки, лимфоциты, другие клетки, то есть персонализировать трансплантацию под каждого конкретного маленького пациента. Врачи прошли обучение и готовы к работе.

"Ранее этот корпус имел 330 коек и смешанный функционал. В том числе здесь была и хирургия, и операционные. Сейчас мы как раз хотим разделить потоки, и это будет чисто педиатрический, без инфекционных пациентов, корпус", - рассказал главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Главный врач Морозовской показывает педиатрический корпус № 1. Он пока закрыт на реконструкцию. Проведение ремонтных работ позволит обновить 9 отделений.

Анастасия Мартынова, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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