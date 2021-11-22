ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Завершена проходка тоннелей между станциями метро "Селигерская" и "Физтех"

14:44
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Продление "салатовой" ветки метро улучшит транспортное обслуживание 500 тысяч горожан

В Москве в понедельник завершили проходку сразу трёх перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин.

Длина нового отрезка от "Селигерской" составляет почти семь километров. Он проходит вдоль Дмитровского шоссе и будет включать три станции - "Яхромскую", "Лианозово" и "Физтех", сообщает "ТВ Центр".

Продление салатовой ветки улучшит транспортное обслуживание жителей сразу в пяти прилегающих районах, а также подмосковного города Долгопрудный. Кроме того, открытие новых станций снизит нагрузку на конечные платформы Серпуховско-Тимирязевской линии и отчасти Калужско-Рижской.

"На трёх станциях полностью завершена проходка тоннелей. И дальше обустройство котлованов, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан - от "Селигерской" до "Физтеха", и посёлок Северный получит свою станцию метрополитена. Всего же около полумиллиона жителей улучшат свою транспортную доступность к метрополитену", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин осмотрел ход строительства метро
Сергей Собянин осмотрел ход строительства метро
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин осмотрел ход строительства метро
Сергей Собянин осмотрел ход строительства метро
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.