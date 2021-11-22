Собянин: Завершена проходка тоннелей между станциями метро "Селигерская" и "Физтех"

Продление "салатовой" ветки метро улучшит транспортное обслуживание 500 тысяч горожан

В Москве в понедельник завершили проходку сразу трёх перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Итоги работ осмотрел Сергей Собянин.

Длина нового отрезка от "Селигерской" составляет почти семь километров. Он проходит вдоль Дмитровского шоссе и будет включать три станции - "Яхромскую", "Лианозово" и "Физтех", сообщает "ТВ Центр".

Продление салатовой ветки улучшит транспортное обслуживание жителей сразу в пяти прилегающих районах, а также подмосковного города Долгопрудный. Кроме того, открытие новых станций снизит нагрузку на конечные платформы Серпуховско-Тимирязевской линии и отчасти Калужско-Рижской.

"На трёх станциях полностью завершена проходка тоннелей. И дальше обустройство котлованов, строительство станций. Надеюсь, что к концу 2023 года весь этот участок будет сдан - от "Селигерской" до "Физтеха", и посёлок Северный получит свою станцию метрополитена. Всего же около полумиллиона жителей улучшат свою транспортную доступность к метрополитену", - отметил Собянин.

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