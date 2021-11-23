Москва выделила почти 870 млн рублей на бесплатные перевозки врачей на такси

Это сделано для борьбы с распространением ковида

Правительство Москвы компенсирует затраты на организацию перевозок медицинских работников на такси. На эти цели город выделил почти 870 миллионов рублей. Постановление подписал во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще весной прошлого года в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет бюджета Москвы была организована такая услуга, чтобы медики могли доехать до пациента, чтобы забрать анализы или оказать помощь на дому, сообщает "ТВ Центр".

Ежедневно для этого задействовано 500 машин, которыми пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц.

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